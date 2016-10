Cookies: So gehen Nutzern deine Banner weniger auf den Keks

15Kekse soweit das Auge reicht. Diese Websites zeigen, wie ihr es besser machen könnt.

Hier geht es nicht um die leckeren Kekse aus dem Ofen, sondern um die, die einen beim Website-Besuch förmlich in Augen springen. Dabei sind die einen mehr, die anderen weniger präsent.

Cookies

Mittlerweile gibt es für Cookies viele verschiedene Anwendungsgebiete. Beim Besuchen einer Website speichert der Browser die sogenannten Cookies. In ihnen werden dann die unterschiedlichsten Daten festgehalten. Allgemein gesagt, kann ein Webserver mittels Cookies auf dem Rechner des Users Informationen ablegen. Anhand dieser Information kann der Webserver den Rechner immer wieder identifizieren. Das ermöglicht zum Beispiel eine personalisiertere Werbung oder personalisierten Content beim Rückkehren auf bereits besuchte Websites.

Rechtlicher Hinweis

Das Auslesen der Daten bedarf allerdings einer Zustimmung der Besucher. Website- oder App-Betreiber müssen, gemäß den europäischen Gesetzen, die Besucher ihrer Websites und Apps darüber informieren, wie sie Cookies und andere Formen der lokalen Speicherung verwenden. In vielen Fällen machen diese Gesetze auch das Einholen einer Zustimmung erforderlich. Wie der Hinweis auf die Verwendung von Cookies aussehen muss, hängt von mehreren Faktoren ab. Ausführliche Beschreibungen findet ihr zum Beispiel auf cookiechoices.org.

Geht das auch schöner?

Cookies werden inzwischen auf der Mehrzahl aller Websites genutzt. Der Hinweis über die Verwendung taucht oft als Banner am oberen oder unteren Bildschirmrand auf. Andere Websites allerdings, wie im unteren Beispiel von Nike, gestalten den Hinweis in Form eines Overlays. Ein Umgehen ist zwecklos – Okay oder geh!

Geht das auch schöner? Ja, geht es. Das Beispiel von Nike zeigt ein Overlay mit einem ganzen Textabsatz. Selbst, wenn es sich jemand durchliest, weiß wahrscheinlich nur die Hälfte, was er da bestätigt. Dies gilt insbesondere für weniger Web-Affine. Diese Zielgruppe ist von den „Extrem-Hinweisen“ verwirrt, abgeschreckt und verlässt im schlimmsten Fall die Website. Zeit ist Geld, und das geht hier verloren.

Natürlich können die Cookies im Anschluss gelöscht werden. Aber mal ehrlich, wer macht das schon? (Screenshot: Nike.de)

Natürlich ist das Gestalten abhängig von der Zielgruppe, dem Umfang der Website sowie den rechtlichen Auflagen. In der Galerie findet ihr dennoch gelungene Beispiele von Websites, die den Hinweis alles andere als konservativ gestalten. Die Beispiele zeigen, dass man den Cookie-Hinweis auch so darstellen kann, dass nicht nur ihr davon profitiert, sondern auch eure Besucher vielleicht das ein oder andere Grinsen im Gesicht haben.

Du kennst noch mehr gelungene Beispiele? Ab in die Kommentare damit!