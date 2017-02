Corporate Blogging: die wichtigsten Erfolgsfaktoren und wie man die Chefetage überzeugt

Anzeige

Wie man einen Corporate Blog zum Erfolg führt, wirksam mit Kunden kommuniziert und die richtigen Strategie für den Unternehmensblog findet, erklärt Meike Leopold im Interview und auf der webinale.

Als Königsdisziplin im Content-Marketing geht es beim Corporate Blogging darum, Inhalte zu schaffen, die Reichweite erzeugen. Denn schließlich ist Reichweite ein wichtiges Vermarktungs- und Verkaufsargument. Doch bevor man mit seinen Kunden in den Dialog tritt, sollte die Kommunikationsstrategie des Unternehmens klar definiert sein: Was soll an wen kommuniziert werden?

Corporate Blogging: Meike Leopold im Interview

Christoph Ebert: Frau Leopold, die Zeiten, in denen Unternehmen nur einseitig mit ihren Kunden kommunizierten, sind vorbei. Heute muss man in den Dialog treten. Wie können Corporate Blogs dabei helfen?

Meike Leopold: Ein Unternehmen braucht für den Online-Dialog mit potenziellen Kunden, aber natürlich auch mit anderen Zielgruppen, die Bereitschaft zu einem Austausch auf Augenhöhe. Dazu kommen überzeugende Inhalte, die genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppen zugeschnitten sind. Ein Corporate Blog, das strategisch sauber aufgesetzt ist und professionell bespielt wird, bietet sozusagen laufend „Futter“ für den Dialog – auch wenn dieser heute tendenziell eher auf Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Twitter stattfindet. Ein weiterer wichtiger Dialog-Faktor ist die Bereitschaft, öffentlich Meinungen zu vertreten und auch mal Thesen in den Raum zu stellen, die zum Diskutieren anregen. Auch dafür eignen sich Corporate Blogs sehr gut.

Der Corporate Blog (Grafik: ©S&S Media)

Ebert: Wie lässt sich die Unternehmensführung von der Notwendigkeit eines Corporate Blogs überzeugen?

Leopold: Chefs wollen vor allem wissen: Warum sollten wir in ein Corporate Blog investieren? Was kostet uns das? Welchen konkreten Nutzen haben wir davon? Auf diese Fragen müssen Blog-Manager überzeugende Antworten haben. Dabei ist ein kluges Erwartungsmanagement in Bezug auf die Ziele ratsam: Ein Corporate Blog bringt nicht von heute auf morgen hunderte von Leads. Ein Blog ist ein langfristiges Projekt, das nur in einem durchdachten Zusammenspiel mit anderen Marketing-Disziplinen und auch mit dem Vertrieb für mehr Neugeschäft sorgt. Gleichzeitig empfiehlt es sich, möglichst von Anfang an messbare Ziele für das Blog zu definieren und entsprechende Fortschritte laufend an die Chefetage zu kommunizieren. Das schafft Aufmerksamkeit für das Blog und steigert die Bereitschaft, weiter in das Projekt zu investieren. Für die interne Akzeptanz und Unterstützung ist es außerdem enorm hilfreich, Führungskräfte als Sponsoren für das Blog zu gewinnen. Wenn sie sich von Anfang an aktiv dafür einsetzen und beispielsweise eigene Beiträge posten, kommt erfahrungsgemäß Dynamik in die Sache.

Ebert: Wie sollte ein Unternehmen entscheiden, welche Botschaften es im Corporate Blog kommuniziert?

Leopold: Oft wird der entscheidende Meilenstein zwischen der Entscheidung für ein Corporate Blog und dem Generieren von Inhalten ausgelassen: Das Entwickeln einer fundierten Kommunikationsstrategie. Dabei geht es im Kern darum, diese zwei Fragen zu beantworten: Was muss/soll kommuniziert werden? Wer muss/soll etwas über uns und unser Angebot wissen?

Das ist zwar eine etwas trockene Grundlagenarbeit. Doch es lohnt sich. Denn wenn es keine fundierte Strategie für das Blog gibt, tut sich die Redaktion verständlicherweise häufig schwer damit, einen roten Faden in die Inhalte zu bringen. Damit wächst wiederum die Gefahr, dass das Blog zur „Müllhalde“ für alle möglichen Themen aus dem Unternehmen verkommt, die sonst nirgends Platz finden.

Ebert: Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein Corporate Blog?

Leopold: Wenn es um Corporate Blogs geht, wird häufig über die Bedeutung eines glaubwürdigen, authentischen Auftritts gesprochen. Es ist vollkommen richtig, dass Unternehmen beim Bloggen ihre ganz eigene Stimme finden können. Doch ohne klare Ziele und eine professionelle Umsetzung der Blog-Strategie ist selbst das nicht viel wert. Nach meiner Erfahrung kommt daher es vor allem auf diese drei Faktoren an:

Kommunikationsstrategie: Eine klare Strategie mit definierten Zielen, Zielgruppen und entsprechenden Botschaften für die Zielgruppen.

Leserfokus: Die Inhalte immer durch die Brille des Lesers betrachten, sprich: ein klarer Fokus auf leserrelevante Inhalte.

Professionelle Redaktion: Ein erfahrenes Team, das laufend hochwertige und suchmaschinenoptimierte Inhalte für die Leser generiert.

Die Kommunikationsstrategie ist für Corporate Blogs essenziell (Grafik: Meike Leopold, Start Talking)

