Dreistigkeit siegt: Wenn Gäste das Coworking-Prinzip ausnutzen

Ob Fünf-Minuten-Terrine oder Döner: Gäste in Coworking-Cafés bringen teils selbst Essen mit – und halten das auch noch für gerechtfertigt. Der Gründer des Sankt Oberholz macht seinem Ärger nun Luft.

Das Geschäftsmodell von Coworking-Spaces scheint eigentlich klar: Die Betreiber vermieten Räume mit WLAN und nehmen dafür Geld. Doch weil sich viele Orte der Zusammenarbeit nicht nur darüber finanzieren können, suchen sie sich weitere Einnahmequellen. Dazu gehören Events und Workshops – oder auch Cafés. Die Kaffeehäuser sollen für jeden zugänglich sein und so auch neue Kunden für die Coworking-Spaces erschließen: Wer häufig im Café sitzt, für den ist vielleicht auch eine Coworking-Mitgliedschaft interessant. So zumindest die Idee.

Eines der bekanntesten Coworking-Cafés ist das Sankt Oberholz in Berlin. Hier schrieben schon Holm Friebe und Sascha Lobo an ihrem Buch „Wir nennen es Arbeit“. Das Café entstand 2005. Als eines der ersten Kaffeehäuser in Deutschland setzte es auf WLAN und breite Tische. Die Gäste sollten hier nicht nur Cappuccino trinken, sondern auch arbeiten können. Zu den Werten der Cafés zählen Offenheit und leichte Zugänglichkeit. Während der Kunde im Coworking-Space Mitglied sein muss, dafür aber auch den Drucker verwenden oder eigenes Essen mitbringen kann, darf der Gast im Café umsonst sitzen. Dort lautet der unausgesprochene Deal: Die Kunden kaufen Getränke und Speisen, dafür können sie Internetzugang sowie Strom nutzen und solange bleiben, wie sie wollen.

Wenn der Gast einen Döner mit ins Coworking-Café bringt

Doch dieser Deal scheine nicht mehr aufzugehen, schreibt jetzt der Gründer des Cafés und Coworking-Spaces, Ansgar Oberholz, in einem Beitrag für Coworkinginsights (deutsche Fassung bei den Netzpiloten). „Nach Befragungen uns bekannter ähnlicher Coworking-Cafés lässt sich feststellen, dass die Selbstverständlichkeit, dass man in einem Café auch dessen Produkte konsumiert, wenn man dort verweilt und über einen langen Zeitraum Wifi und Strom nutzt, nicht mehr ausreichend gegeben ist.“ Dieses Phänomen habe in den vergangenen Jahren ein „problematisches Ausmaß“ angenommen.

Denn die Gäste bestellen manchmal nicht mal eine einzige Tasse Kaffee über vier Stunden hinweg. Sie bringen teils sogar eigene Speisen mit in die Cafés. So beschreibt Oberholz, wie ein Kunde einen Döner Kebap in dem Kaffeehaus verzehren wollte. Als der Kellner ihn darauf hinwies, dass er dort keine mitgebrachten Speisen essen dürfe, gab der Gast Widerworte: „Aber ich habe gestern auch schon einen Kaffee bei euch gekauft.“ Für Oberholz steht diese Szene stellvertretend für das Phänomen. „Die Verhaltensweise der Gäste deutet auf ein vermindertes Schuldempfinden und unterdrückte Schamfähigkeit hin“, schreibt er. Denn normalerweise müsse man sich für sein Verhalten entschuldigen, nicht noch diskutieren.

„Das analoge Café hat keine Chance im Kampf um die Aufmerksamkeit.“

Das ist nicht neu, auch Cafés ohne WLAN kämpfen mit dreisten Gästen. Aber an Orten mit Internetzugang scheint sich dieses Phänomen noch zu steigern. Oberholz führt die Entwicklung in seinem Beitrag auf den „Aufforderungscharakter“ von Situationen zurück. Ein Café hat einen solchen Charakter, aber eben auch ein Macbook. Das Problem: „Der Kampf um Aufmerksamkeit geht klar an die digitalen Endgeräte, das analoge Café hat keine Chance“, schreibt der Sankt-Oberholz-Gründer. „Die ununterbrochen vernetzten Geräte lassen uns leicht und schnell beschäftigt sein. Zu beschäftigt für Essen und Trinken.“

Coworking-Space und Café: Das Sankt Oberholz an der Zehdenicker Straße in Berlin. (Foto: Hegemann)

Lösen will der Café- und Coworking-Space-Betreiber diesen Zwiespalt nun mit Service. Der Kellner soll mit seinem Auftauchen am Tisch nicht nur indirekt daran erinnern, noch etwas zu bestellen. Er soll auch andere Nöte und Bedürfnisse des Gastes erkennen – vom fehlenden Ladekabel bis hin zu Papier und Stift. Die Idee: Ähnlich wie ein Community-Manager in einem Coworking-Space soll eine Bindung zum Café entstehen. „Coworking funktioniert in seiner vollen Blüte nur mit Elementen der Gastronomie“, schreibt Oberholz. Im besten Fall erinnere sich der Gast am Ende an das Erlebnis – und nicht an die Rechnung.

Mehr zum Thema: