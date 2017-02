Coworking-Spaces in Berlin: Diese Karte zeigt euch die Locations entlang des U-Bahn-Netzes

Ihr sucht einen Coworking-Space in Berlin, den ihr von eurer Wohnung aus bequem mit den Öffis erreichen könnt? Dann werft einen Blick auf diese praktische U-Bahn-Karte.

Coworking-Spaces in Berlin: Wer die Wahl hat ...

Coworking-Spaces gibt es einige in der bundesdeutschen Hauptstadt. Wie viele sich davon in eurer unmittelbaren Nähe befinden, hängt aber letztlich natürlich davon ab, in welchem Bezirk ihr wohnt. Mit 17 Coworking-Spaces ist Kreuzberg unter den Berliner Ortsteilen der Spitzenreiter.

Danach folgt Mitte mit immerhin noch 13 Coworking-Spaces. In Neukölln gibt es insgesamt neun und in Friedrichshain sieben. Am Prenzlauer Berg finden sich sechs Coworking-Spaces. Schwieriger gestaltet sich die Suche nach einem Coworking-Space in den Ortsteilen Steglitz und Wilmersdorf: Hier gibt es jeweils nur einen Coworking-Space.

Ermittelt wurden diese Zahlen vom Freelancer-Portal Twago. Praktischerweise hat der Anbieter die Coworking-Spaces der Hauptstadt auch in einer U-Bahn-Karte vermerkt. So bekommt ihr einen schnellen Überblick darüber, welche Linien euch zu einem Miet-Arbeitsplatz führen können.

U-Bahn-Karte: Coworking-Spaces in Berlin. (Grafik: Twago)

Coworking-Spaces in Berlin: Wo lässt es sich am besten arbeiten?

Welcher der beste Coworking-Space in Berlin ist, dürfte letztlich Geschmackssache sein. Geht es nach den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage von Twago, ist Tuesday Coworking aus Schöneberg der derzeit beliebteste Coworking-Space Berlins. Die vollständige Liste sieht wie folgt aus:

Umfrage: Die besten Coworking-Spaces in Berlin

Tuesday Coworking St. Oberholz Weserland Ahoy Berlin Mindspace Berlin-Mitte Agora Collective Blogfabrik Creative Office Betahaus AHA Factory

