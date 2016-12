Cross-Border Onlinehandel: Gewichtszoll verursacht Kopfzerbrechen

Gleiche Sprache und ähnliche Kulturen: Die Expansion von deutschen Onlineshops ins deutschsprachige Ausland Österreich und Schweiz ist nicht nur rein geographisch sehr naheliegend.

Zugegeben, für deutsche Online-Händler scheint der Schritt über die Grenze ins deutschsprachige Alpenland ziemlich einfach. Zwar gilt es, zumindest auf rechtlicher Seite, verschiedene Verbraucherschutzgesetze zu beachten, doch das lässt sich mit überschaubarem Aufwand lösen. Nicht zuletzt auch, da Österreich wie auch die Schweiz merklich weniger strenge gesetzliche Auflagen haben als Deutschland. Zudem sind Abmahnungen weniger gebräuchlich und erfolgsversprechend in den Alpenländern. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail.

Gewichtszoll verursacht Kopfzerbrechen

Der grenzüberschreitende Handel zwischen Deutschland und Österreich ist aufgrund der EU-Zugehörigkeit und dem Euro mit weniger Herausforderungen behaftet, als der Handel mit der Schweiz. Denn gerade die Schweizer Politik hat in der Vergangenheit immer mal wieder protektionistische Maßnahmen beschlossen oder diese beibehalten.

Die Schweiz ist weltweit die einzige Handelsnation, die noch den Gewichtszoll anwendet und beharrlich daran festhält. Konkret bedeutet das, dass die Ware nicht nach Wert sondern nach Gewicht verzollt wird. Oder anders gesagt: Aboutyou, Outfittery, Zalando & Co. müssen jede Jeans, jedes Paar Schuhe, jede Gürtelschnalle und jeden Pullover für die Schweizer Konsumenten wiegen, damit diese Artikel korrekt verzollt werden können. Und damit einher geht natürlich, dass deren Systeme entsprechend ausgerüstet und die Prozesse definiert sind. Die großen deutschen Fashion-Anbieter sind verantwortlich für die Verzollung, Mehrwertsteuer und Retouren-Prozess.

Ganz anders, wenn der Kauf bei einem Onlineshop im Ausland stattfindet, der die Verzollung nicht selbst vornimmt. Da wird der Schweizer Käufer zum Importeur und muss Zoll und Mehrwertsteuer dem Transportdienstleister entrichten. Dies ist meist verbunden mit einer Administrationsgebühr, die schon mal 20 bis 30 Franken betragen kann. Das sind dann die unliebsamen Überraschungen beim vermeintlichen Schnäppchen-Einkauf.

Zahlungsverfahren in den DACH-Ländern (Screenshot: ECC Köln)

Fingerspitzengefühl bei den Zahlungsmitteln

Auch bei den Zahlungsmitteln gibt es sehr viele Eigenheiten, die zu beachten sind. Ist in Deutschland zum Beispiel das Lastschriftverfahren (LSV) oder die Bankeinzugsermächtigung nicht ungewöhnlich, kennt man diese Methoden in der Schweiz nicht. Die Schweizer kennen zwar auch LSV, jedoch nicht für Einzeltransaktionen sondern für wiederkehrende Zahlungen wie Strom, Telefon oder Versicherungen.

Außerdem ist in keinem der drei DACH-Länder der Rechnungskauf so populär wie in der Schweiz. Nach den letzten Erhebungen des Verbandes der Schweizer Versandhändler (VSV) beträgt der Anteil an Käufen auf Rechnung immer noch mehr als 80 Prozent.

Und jeder Onlineshop-Betreiber weiß, dass der Kauf gegen Rechnung einige Besonderheiten bereithält. Eine davon ist die Bonitätsprüfung, die in der Regel von jedem seriösen Onlinehändler angewandt wird. Auch hier empfiehlt es sich, bei einer Expansion in ein Nachbarland mit lokalen Anbietern zusammenzuarbeiten. Denn für einen deutschen Dienstleister ist es aufgrund der Datengrundlage schwierig, die Bonität von österreichischen oder Schweizer Kunden zu prüfen.

So sind Beispiele von deutschen Onlinehändlern bekannt, die bei Markteintritt in die Schweiz vielen Kunden trotz guter Bonität die Zahlung gegen Rechnung verweigerten, weil sie deren Bonität nicht validieren konnten. Dies hat wiederum unweigerlich zu Umsatzeinbussen geführt, da bei fehlender Rechnungsoption zahlreiche Kunden den Kauf abgebrochen haben.

Und apropos Rechnungen; diese werden in der Schweiz nach wie vor mit dem beliebten Einzahlungsschein gestellt und beglichen. Ein Formular, das man in Deutschland oder Österreich weder kennt noch dort beheimatete Onlinehändler systemseitig generieren können. Auch hier ist es empfehlenswert, sich eingehend mit den lokalen Begebenheiten auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt auch wenn es darum geht, die weiteren Zahlungsmittel zu definieren. Sind die großen Kreditkarten ähnlich verbreitet in allen DACH-Ländern, so gibt es bereits bei den Debit-Karten nennenswerte Unterschiede. In der Schweiz ist die gelbe Postfinance-Karte weit verbreitet, in Österreich wiederum kennt man die lokale eps Online-Überweisung oder in Deutschland das Giropay.

Kardinalfehler beim Launch von WestwingNow in der Schweiz: keine Währungsangabe (Screenshot: Westwing)

Schweizer wollen keine deutschen Klone sein

Die korrekte Kundenansprache ist das A und O im E-Commerce. Und der Schweizer Stolz lässt es kaum zu, dass er sich mit einem deutschen Klon abspeisen lässt. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Durchschnittsschweizer innerhalb weniger als zehn Sekunden einen Onlineshop negativ bewertet, wenn dieser eine rein deutsche Kopie ist. Nur Währung, Mehrwertsteuer und Preis-Darstellung anzupassen reicht eben nicht. Kulturelle Eigenheiten, spezielle Sortiments- und Produktbezeichnungen sollten adaptiert sowie die Ansprache nicht nur im Wording sondern auch in der Tonalität angepasst werden.

Im DACH-Raum reden zwar alle Deutsch, doch in den einzelnen Ländern unterscheiden sich doch so manche Produktbezeichnungen. Um den Schweizer Konsumenten also erreichen zu können, muss man seine Sprache sprechen. Und die ist in zwei Dritteln der Schweiz zwar Deutsch, doch es ist ein Deutsch mit Eigenheiten, das oft von der französischen Sprache geprägt ist, welche wiederum weitere knapp 20 Prozent der Schweizer als ihre Muttersprache bezeichnen.mSo ist der deutsche „Rock“ der Schweizer „Jupe“, das deutsche „Fahrrad“ das Schweizer „Velo“ oder das deutsche „Sakko“ der Schweizer „Veston“. Und genau diese Bezeichnungen findet man in gut helvetisierten Onlineshops wieder. Und damit findet sich auch der Schweizer Konsument wieder.

Werden in Österreich und Deutschland die Preise mit der Währung nach der Zahl ausgezeichnet, so gehört das „CHF“ in der Schweiz vor den Preis. Auch die Mehrwertsteuer wird bei den Eidgenossen generell mit „MwSt“ abgekürzt und nicht als Umsatzsteuer bezeichnet. Ganz schlau ist übrigens Westwing bei der Lancierung von WestwingNow in der Schweiz Ende Juli vorgegangen. Man hat die Währung gleich ganz weggelassen, was mehr zur Irritation als zur Freude beigetragen hat.

Noch weniger behutsam vorgegangen sind aber die deutschen Baumärkte bei ihrem Markteintritt in die Schweiz. Schon Hornbach hat anfänglich wenig Wert auf typisch schweizerische Bezeichnungen im DIY-Sortiment gelegt. Und noch hemdsärmeliger ging Obi in der Schweiz live – es scheint sehr verführerisch, per-se das deutsch/österreichische Sortiment inkl. der Informationen in den Schweizer Onlineshop zu pumpen ohne die sprachlich-kulturellen Unterschiede zu berücksichtigen.

So zeigte ein kurzer Check folgende Diskrepanzen im Onlinesortiment von Obi in der Schweiz auf:

4 Imbusschlüssel- und 6 Innensechskant-Artikel

95 Schraubenzieher- und 109 Schraubendreher-Artikel

1 Beisszange- und 5 Kantenzangen-Artikel

1 Rohrzange- und 2 Wasserpumpenzangen-Artikel

0 Arbeitskleider- und 95 Blaumann-Artikel

Diese Liste ließe sich wohl noch beliebig weiterführen.

Willst du die Kunden im Nachbarland also wirklich für dich und deine Produkte gewinnen, solltest du dich mit spezifischen Eigenheiten im jeweiligen Land auseinanderzusetzen. Insbesondere dann, wenn du glaubst, dass man dort vermeintlich die gleiche Sprache spricht.

Der Autor Melisa Hadzic ist Leiterin der Internet World Messe für Inhalte und Programm. Die Sprach- und Wirtschaftswissenschaftlerin verfügt über ein exzellentes Netzwerk zu den Branchenexperten und kundschaftet nach Trends und Marktentwicklungen im E-Commerce.

