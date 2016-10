Wirklich alles, was du über Crowdfunding wissen musst – diese Infografik sagt es dir

Crowdfunding ist in Deutschland angekommen. Aber nicht alle wissen, was Crowdfunding ist und wie man damit erfolgreich Projekte finanziert – eine Infografik klärt auf.

Crowdfunding: Ein Drittel weiß, was das ist

Zwei Drittel der Deutschen haben schon einmal von Crowdfunding gehört, aber nur jeder Dritte weiß, was Crowdfunding wirklich bedeutet. Immerhin fast jeder Zehnte hat sich schon einmal an einer solchen Finanzierungsrunde beteiligt. Die Zahlen belegen, dass Crowdfunding zwar in Deutschland angekommen ist, aber sich noch immer großteils unter dem Radar der Öffentlichkeit bewegt. Eine Infografik des Bürobedarfshändlers Viking will jetzt für Aufklärung sorgen.

Crowdfunding bedeutet eigentlich nicht viel mehr, als dass eine Gruppe von Menschen gemeinsam in ein Projekt investiert und damit ein Produkt oder eine Idee finanziert. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich aber, dass Crowdfunding nicht gleich Crowdfunding ist, denn die alternative Finanzierungsform wird in vier Modelle unterteilt: Crowddonating (Geld für eine gute Tat), Crowdsponsoring (Geld für Anerkennung), Crowdinvesting (Geld für Beteiligung) und Crowdlending (Geld für Zinsen).

Crowdfunding: Idee kommt aus den USA

Die Idee des Crowdfundings kommt aus den USA, seit 2010 gibt es auch Plattformen in Deutschland. Die erfolgreichste deutsche Kampagne brachte 7,5 Millionen Euro und diente dem Bau eines Fünf-Sterne-Plus-Ressorts an der Ostsee. Bekannte Projekte aus Deutschland, die per Crowdfunding erfolgreich finanziert wurden, sind zudem die smarten Kopfhörer The Dash oder der Kinofilm „Stromberg“. Für den späteren Blockbuster stellten mehr als 3.000 Unterstützer innerhalb von nur einer Woche eine Million Euro zur Verfügung. Dank des Erfolgs des Streifens an den Kinokassen bekamen die Finanziers ihr Geld sogar mit Gewinn zurück. Beim Crowdfunding gibt es aber auch Risiken, etwa den Totalausfall der Finanzierung.

Ein Klick auf das untenstehende Vorschaubild öffnet die Crowdfunding-Infografik.

Crowdfunding: Finanzierungstrend kommt in Deutschland an. (Infografik: Viking)

via www.deutsche-startups.de