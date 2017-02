Warum die Zukunft des Crowdinvestings düster aussieht

Die Insolvenz von Protonet ist auch ein verheerendes Signal für die Zukunft des Crowdinvesting. Steht die einst gefeierte Finanzierungsform vor dem Aus? Eine Analyse.

Für 2.046 Kleinanleger endete der vergangene Mittwoch mit einer Hiobsbotschaft: Protonet ist insolvent. „Trotz der vielen Erfolge und einer prominenten Präsenz in der Öffentlichkeit“ sei es dem IT-Unternehmen nicht gelungen, schwarze Zahlen zu schreiben, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.

Nach vier Jahren also ist jene Idee gestorben, die das Hamburger Startup um Gründer Ali Jelveh mit viel Pathos zum Leben erweckt hatte. Protonet entwickelte einen Cloud-Server, der einfacher und sicherer sein sollte als alle anderen Modelle auf dem Markt. Ein radikaler Gegenentwurf inmitten der Snowden-Ära, der den Machern sogar zu einem Weltrekord verhalf: Drei Millionen Euro kamen 2014 innerhalb von nur 133 Stunden über eine Crowdinvesting-Kampagne bei Seedmatch zusammen.

Protonet war das Startup mit dem deutschen Crowdinvesting-Rekord. Die Insolvenz stellt auch die Finanzierungsform infrage. (Foto: dpa)

Beim Crowdinvesting beteiligen sich Privatleute in der Hoffnung auf eine hohe Rendite schon ab wenigen Hundert Euro an einem Unternehmen. Es ist die Vision einer demokratisierten Startup-Welt, in der Otto-Normalverbraucher genauso wie sonst nur schillernde Großinvestoren vom Schlage Marc Andreessen oder Frank Thelen am plötzlichen Reichtum erfolgreicher Gründer teilhaben können. Doch im Fall Protonet ernteten die Schwarmanleger nur die bittere Erkenntnis: Das Geld ist futsch.

Crowdinvesting-Pleiten häufen sich

Es ist nicht die einzige Pleite dieser Art. Zuletzt verabschiedeten sich noch weitere Crowd-Stars vom Markt. So etwa Returbo, das mit retournierten Waren handelte. 1,1 Millionen Euro sammelte das Berliner Startup über Companisto ein. Dann wäre da noch Freygeist: In dem noch jungen Hersteller von Elektrofahrrädern sahen die rund 1.000 Kleinanleger offenbar ein so gutes Geschäft, dass sie 1,5 Millionen Euro zur Finanzierung des Vorhabens beisteuerten. Auch Triprebel – zuvor mit 700.000 Euro von der Crowd unterstützt – stellte vor wenigen Wochen den Insolvenzantrag. Die Pleiten anderer Startups, die weniger Kapital von der Crowd erhielten und deshalb von den Medien weniger beachtet wurden, nicht mitgezählt.

Nun sind scheiternde Startups nichts Ungewöhnliches, keine Frage. 90 Prozent von ihnen stellen innerhalb der ersten fünf Jahre den Betrieb ein, besagen Statistiken. Es liegt in der Natur der Sache, dass innovative Geschäftsmodelle nur dann ernsthaft auf die Probe gestellt werden können, wenn man sie unterstützt – mit Mut, Geld und der nötigen Portion Risikobereitschaft. Und doch wird in diesen Tagen umso klarer, wie untauglich das Crowdinvesting als Finanzierungsform für Startups, aber auch als Geldanlage für Verbraucher ist. Und das hat zwei einfache Gründe.