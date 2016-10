10 CSS-Frameworks im Vergleich

CSS-Frameworks sind beliebt bei Entwicklern, denn sie können viel Zeit sparen. Wir stellen die besten vor.

Frontend-Frameworks sind beliebt bei Entwicklern, weil sie die Entwicklung von optisch und funktionell ansprechenden Webseiten erleichtern. Anstatt sich mit kleinteiliger Programmierung und Kompatibilität zu verschiedenen Browsern rumzuschlagen, können Entwickler einfach vorgefertigte Bauteile des Frameworks verwenden und erhalten am Ende schöne und funktionierende Webseiten, die mit allen wichtigen Browsern funktionieren. Klassische Komponenten eines Frameworks sind zum Beispiel definierte Gridsysteme, Typografien, Standard CSS-Klassen und Javascript- oder Jquery-Bibliotheken.

1. Bootstrap

Bootstrap dürfte wohl jedem Webworker bekannt sein. Dennoch oder gerade deshalb darf es in dieser Auflistung nicht fehlen. Bootstrap ist eines der beliebtesten CSS-Frameworks und wird von Webworkern weltweit genutzt, um mit Hilfe der vordefinierten CSS-Klassen und Javascript-Modulen schnell und unkompliziert Websites aufbauen zu können. Bootstrap stammt ursprünglich aus dem Hause Twitter.

2. Foundation

Foundation ist ein Framework von Zurb und behauptet von sich, das fortschrittlichste Responsive-Frontend-Framework der Welt zu sein. Die Fokussierung von Foundation liegt in der Entwicklung eines nutzerfreundlichen Fronted-Konzepts für alle Gerätegrößen: Smartphones, Tablets, Monitore, Fernseher und andere HI-DPI-Displays sollen mit Foundation einen optimalen Output bringen. Auch Foundation hält so ziemlich alles bereit, was man für die Erstellung von Webseiten brauchen kann, und tritt somit in direkte Konkurrenz zu Bootstrap.

3. Skeleton

Das Framework Skeleton umfasst nur zwei CSS-Dateien und ist nicht modular aufgebaut. Die Datei normalize.css übernimmt die Resets, in der Datei skeleton.css sind alle Formatierungen und Elemente des Frameworks definiert. Das Framework bietet fünf Breakpoints zwischen 400 und 1.200 Pixel und wird mit einem zwölfspaltigen Grid-System geliefert. Skeleton stellt außerdem Buttons, Tabellen, Formulare und Typographie zur Verfügung.

4. Pure.css

Das Framework Pure.css ist ebenfalls modular aufgebaut und besteht aus sechs Bausteinen. Das Fundament bildet die base.css mit grundlegenden Formatierungen, Resets und speziellen Anpassungen für den Internet Explorer. Das zweite wichtige Modul ist das Grid-System. Hier wird neben dem regulären noch ein responsives Grid-System bereitgestellt. Beide Grids können wahlweise acht, zwölf oder sogar 24 Spalten darstellen. Das responsive Grid bietet vier Breakpoints zwischen 568 und 1.280 Pixel, die über die CSS Media Queries gesteuert werden.

5. Yaml

Das Framework Yaml ist modular aufgebaut und im Vergleich zu vielen anderen kostenpflichtig – ab 59 Euro. Neben dem Kernmodul, das flexible Layouts sowie Grid-Layouts mit fester Breite inkludiert, können nach Belieben weitere Module, etwa für Navigation, Formulare oder auch Add-ons eingebunden werden. Der große Vorteil bei Yaml ist die einfache Integration in über 30 CMS wie WordPress, Typo3, Joomla oder Drupal.