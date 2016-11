Stile, Effekte, Font-Features: Mit diesen 15 CSS-Tricks rockst du dein nächstes Projekt

Du bist auf der Suche nach CSS-Tipps und -Tricks, mit denen du deinen Design-Workflow optimieren kannst? Wir haben 15 davon rausgesucht und sagen dir, was sie können.

Es gibt viele CSS-Funktionen, die wir im Alltag benutzen. Da kann es schon mal vorkommen, dass man die ein oder andere Funktion vergisst. Oder man ist einfach auf der Suche nach einer einfacheren Lösung für gängige Front-End-Probleme.

Du wolltest zum Beispiel schon immer mal Texte wie eine Printanzeige aussehen lassen oder willst wissen, wie du Bilder in CSS bearbeitest? Dann bist du hier richtig. Wir erklären dir, wie das geht.

Anführungszeichen

Damit du typografisch auf der richtigen Seite bist, ist es wichtig, die richtigen Zeichen zu verwenden. Vor allem die deutschen heben sich von den anderen ab. Der Klassiker sieht so aus:

q { quotes: "“" "”"; }

q:lang(de) { quotes: "„" "“"; }

Eigenschaften zurücksetzten

Damit bestimmte Sprachen gesondert angesprochen werden können, muss ein Language-Attribut im HTML-Tag stehen, zum Beispiel so:

Die all CSS-Kurzform Eigenschaft setzt alle Eigenschaften auf ihren ursprünglichen oder vererbten Wert zurück. Im IE wird die Eigenschaft erst ab Version 11 unterstützt. Folgende Angaben sind möglich:

all: initial; all: inherit; all: unset;

Mit initial werden alle dem Element oder dem Elternelement zugewiesenen Eigenschaften auf deren ursprünglichen Wert geändert. Durch inherit werden alle dem Element oder dem Elternelement zugewiesenen Eigenschaften auf den Wert des Elternelements geändert. Und unset gibt an, dass alle dem Element oder dem Elternelement zugewiesenen Eigenschaften auf den Wert des Elternelements geändert werden sollen, falls sie vererbbar sind, ansonsten auf ihren ursprünglichen Wert.

Text Laufrichtung

Mit writing-mode kann die Laufrichtung eines Textes verändert werden. Diese Eigenschaft ist besonders bei Sprachen wie Hebräisch und Arabisch oder asiatischen Sprachen wichtig, denn hier gehen die Sätze von oben nach unten oder rechts nach links. Folgende Angaben sind möglich: lr, rl, tb .

.section-title { writing-mode: vertical-lr; }

Zeilenumbrüche beeinflussen

Mit text-align-last können, zum Beispiel in einem Blocksatz, die letzten Zeilen speziell ausgerichtet werden. Folgende Werte können verwendet werden: start, end, left, right, center, justify und inherit. Leider unterstützt Safari die Eigenschaft nicht. Aussehen kann das Ganze dann so:

.intro-graph { text-align: justify; // Required for IE and Edge text-align-last: right; }

Ein- und Ausblenden von Content

Mit der :target Pseudo-Class ist es einfach, Content ein- und auszublenden - und das ganz ohne Javascript. Beispielsweise auf einem Blog: Die Kommentare sollen erst beim Klick auf das Element zu lesen sein. Was noch alles mit der Pseudo-Class möglich ist, kannst du auf bitsofco.de nachlesen.

<a href="#comments">Show Comments</a> <section id="comments"> <h3>Comment</h3> <a href="#">Hide Comments</a> </section>

#comments:not(:target) { display: none; } #comments:target { display: block; }

Sprachstil von Screenreadern bestimmen

Screenreader sind praktisch und für blinde oder sehbehinderte Menschen eine großartige Erleichterung. Doch was viele nicht wissen: Sie bieten etliche Funktionen, mit denen sich auch Stil und Sprache anpassen lassen. Hier sind vier Funktionen, die du kennen solltest:

voice-volume

Diese Angabe reguliert die Lautstärke, dabei wird zwischen silent , x-soft , soft , medium , loud und x-loud unterschieden.

voice-family

Ähnlich wie bei Fonts wählst du auch hier die Familie aus. Zur Wahl stehen male , female , child und inherit .

voice-rate

Mit dieser Angabe bestimmst du die Geschwindigkeit, mit der Inhalte wiedergegeben werden. Die Rate wird als Prozent-Wert oder Keyword angegeben: x-slow , slow , medium , fast oder x-fast

voice-stress

Diese Eigenschaft verändert die Dynamik der Stimme, die deine Texte vorliest – eine Kombination, die unter anderem aus Tonhöhe, Zeitvariation und Lautstärke besteht. Diese Varianten sind möglich: none , moderate , strong oder reduced .

Texte in Form bringen

CSS-Shapes ermöglichen dir Formungen wie im Print. (Screenshot: HTML5 rocks)

In Druckerzeugnissen sind Anpassungen an Grafiken schon lange möglich. Mit Hilfe von CSS-Shapes kannst du deine Website auch so aussehen lassen und Texte außerhalb oder innerhalb einer Grafik fließen lassen. Aber: Vorsicht beim Einsatz, denn leider wird diese Funktion weder von Firefox noch vom Internet Explorer unterstützt.

shape-outside

Der Text wird um ein Element gelegt und funktioniert mit dem shape-margin -Tag.

shape-inside

Der Text wird in ein Element gelegt und funktioniert mit dem shape-padding -Tag.

Mit shape-image-threshold wird der Grad an Deckkraft zur Erzeugung der Form herangezogen. Werte zwischen 0.0 (transparent) und 1.0 (abgedeckt) sind möglich. 0.0 ist der Standardwert.

Parallax-Effekt

Parallax-Effekte sind inzwischen ein weit verbreiteter Web-Trend. Dabei handelt es sich nicht nur um coole Animationen, durch den Effekt werden auch Hero-Images perfekt in Szene gesetzt. Er lässt sich auf vielen Wegen zustande bringen – hier ist ein einfaches Beispiel:

div { background-image: url("example.jpg"); background-attachment: fixed; transform: scale(1.25); } body { height: 100%; overflow: scroll; }

Falls du Design-Inspirationen für ein Parallax-Projekt brauchst, solltest du dir diesen Artikel nicht entgehen lassen.

Smoother Box-Shadow für bessere Performance

Ist es möglich, Box-Shadows zu animieren, ohne die Performance jedes Frames zu verlangsamen? Nein, ist es nicht. Die Animation wird die Performance bremsen.

Aber: Wir haben eine Möglichkeit gefunden, den gleichen Effekt mit minimalen Verlangsamungen zu erzielen.

/*Eine einfache Box mit Schatten für den Ausganszustand.*/ .box { width: 100px; height: 100px; background-color: #ddd; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 5px; transition: all 0.6s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1);} /*Das versteckte pseudo-Element mit Schatten für den Endzustand.*/ .box::after { content: ""; border-radius: 5px; position: absolute; z-index: -1; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.3); opacity: 0; transition: all 0.6s cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1);}

Bis hier hin ist der stärkere Schatten von .box::after komplett versteckt und Interaktionen mit der Box sind nicht möglich.

Im nächsten Schritt wird die .box beim Hover vergrößert und das pseudo-Element wird eingeblendet.

.box:hover { transform: scale(1.2, 1.2); } .box:hover::after { opacity: 1; }

Eine Demo findest du auf CodePen.