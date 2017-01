Deutschland rüstet auf: Massive Cyber-Attacken auf die Bundestagswahl befürchtet

Cyber-Attacken und Fake-News: Wie die US-Präsidentenwahl soll auch die Bundestagswahl im Herbst im Visier von Hackern stehen. Deutschland rüstet zum Gegenangriff.

Bundestagswahl 2017 im Visier von Hackern

Fake-News, Bots, Manipulationen, Hacker-Angriffe – was in den USA die Wahl zum Präsidenten zumindest ein Stück weit beeinflusst haben soll, wollen deutsche Behörden bei der Bundestagswahl im Herbst unterbinden. Während des Wahlkampfs und am Wahltag selbst wird zwar mit Cyber-Attacken gerechnet, Bundeswahlleiter Dieter Sarreither zeigte sich aber gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) vorbereitet.

Deutschland wehrt sich gegen mögliche Angriffe auf die Bundestagswahl 2017. (Bild: Shutterstock.com)

Um sich gegen Hackerangriffe zu rüsten, hätten Mitarbeiter die Infrastruktur des Rechenzentrums ausgebaut. Sarreither wolle im Ernstfall auch das Cyber-Abwehrzentrum der Bundesregierung nutzen. Von der technischen Seite her sei die Bundestagswahl „gegen alle Manipulationsversuche geschützt“, versicherte Sarreither.

Auch Bundesjustizminister Heiko Maas sieht die Gefahr von Manipulationsversuchen auf die Bundestagswahl im Herbst durch Hackerangriffe und gezielte Desinformationskampagnen. Mit dem Cyber-Abwehrzentrum will sich Deutschland technisch rüsten. Zudem soll ein Abwehrzentrum gegen Desinformation unter dem Dach des Bundesinnenministeriums geschaffen werden, wie die FAS berichtet.

Bundestagswahl: Ergebnis per Telefon

Bundeswahlleiter Sarreither will Fake-News entgegenwirken, indem seine Behörde am Tag der Bundestagswahl auch über einen eigenen Twitter-Kanal informiert. Damit sollen Falschmeldungen, etwa Informationen, dass bestimmte Wahllokale geschlossen seien, entlarvt werden. Das vorläufige amtliche Endergebnis soll im Notfall per Telefon oder Fax erstellt werden.

