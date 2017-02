Trotz Cyberattacken auf Yahoo: Internetpionier muss nur wenig dafür blechen

Die Cyberattacken auf Yahoo drücken jetzt auf den Kaufpreis, aber weniger als erwartet. Laut Insidern will Verizon bis zu 350 Millionen weniger als die vereinbarten 4,83 Milliarden US-Dollar zahlen.

Yahoo: Kaufpreis wird wohl gesenkt

Für Yahoo-Chefin Marissa Mayer dürfte das einer der wenigen Lichtblicke der vergangenen Monate und Jahre sein. Kaufinteressent Verizon will zwar weniger als die vereinbarten 4,83 Milliarden US-Dollar zahlen. Der Kaufpreis soll Insidern zufolge aber „nur“ um 250 bis 350 Millionen US-Dollar reduziert werden, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Marissa Mayer und Yahoo könnten mit einem blauen Auge davonkommen. (Bild: GongTo / Shutterstock)

Der Nachlass auf den Internetpionier betrüge damit nicht einmal zehn Prozent – und das trotz der in den vergangenen Monaten bekannt gewordenen Cyberattacken, von denen über eine Milliarde Nutzer betroffen waren. Ob die Verizon-Verantwortlichen bei der Entscheidung schon von der jüngst noch einmal aufgewärmten Attacke gehört haben, bei der Hacker dank Forged-Cookie-Methode Yahoo-Konten auch ohne Passwörter kapern konnten?

Yahoo zufolge seien die Cookie-basierten Attacken auf denselben von einem nicht genannten Staat unterstützten Hacker oder Hackergruppe zurückzuführen wie mindestens einer der anderen Angriffe. Der Onlineanbieter hat die Cookie-Methode mittlerweile eigenen Angaben zufolge für seinen Dienst unschädlich gemacht. Betroffene Nutzer sollen informiert worden sein. Eigentlich hatte Yahoo über diesen Angriff schon im September berichtet, die Attacke war aber wohl in der Ankündigung über eine deutlich größere Cyberattacke untergegangen.

Yahoo-Überbleibsel wird zu Altaba

Sollte der Deal mit Verizon über den Verkauf des Webgeschäfts von Yahoo wie geplant über die Bühne gehen, soll das verbliebene Unternehmen in Altaba umbenannt werden. Altaba wird dann vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen. Marissa Mayer wird das Unternehmen wohl verlassen. Der seltsam klingende Name Altaba ist übrigens angeblich eine Kombination der Wörter Alternative und Alibaba.

