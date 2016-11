Wenn der kalte Cyber-Krieg heiß wird, ist das Internet am Ende

Einen echten Cyber-Weltkrieg haben wir noch nicht erlebt. Sollte es dazu kommen, wäre das Internet, wie wir es kennen, zerstört. Die Neuland-Kolumne von Stephan Dörner.

Stell dir vor, es ist Cyber-Krieg und alle machen mit

Hinter den Kulissen findet seit vielen Jahren ein Wettrüsten der Cyber-Waffen statt – der kalte Krieg des Internet-Zeitalters. Gesehen hat die Öffentlichkeit davon immer nur kleinste Ausschnitte – anhand von extrem ausgefeilten, maßgeschneiderten Cyber-Waffen wie Stuxnet, die chirurgisch präzise einzelne Infrastrukturen angegriffen haben. Im Falle von Stuxnet beispielsweise das iranische Atomprogramm.

Bei Stuxnet und ähnlich präzisen Cyber-Waffen hatten die Angreifer kein Interesse an der breitflächigen Verbreitung der Schadsoftware, denn das hätte nur die Chance auf ihre Entdeckung vergrößert. Weniger zielgenaue Cyber-Waffen wie groß angelegte Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (DDoS), die breitflächig Internet-Infrastruktur lahmlegen, sind die langfristig viel gefährlicher. Statt chirurgisch präziser Angriffe und der Spionage an individuellen Einrichtungen gehen DDoS-Angriffe mit roher Gewalt vor und überfluten die Opfer mit sinnlosen Anfragen, was ganze Server-Netzwerke in die Knie zwingt. Dadurch wird das Internet insgesamt in Mitleidenschaft gezogen.

Alles, was DDoS-Angreifer dafür benötigen, sind riesige Bot-Netzwerke aus mit dem Internet verbundenen Geräten. Es ist nicht schwer, solche Netzwerke zu rekrutieren – Millionen von Geräten, die am Netz hängen, sind schlecht oder gar nicht abgesichert. Bei einigen billigen IP-Kameras made in China ist beispielsweise sogar das allgemein bekannte Standard-Passwort hardwareseitig festgelegt und lässt sich nicht ändern.

DDoS: Schon „Skript-Kiddies“ können große Schäden anrichten

Leicht lassen sich die Angriffe so konfigurieren, dass die Anfrageflut von verschiedenen gefälschten IP-Adressen zu kommen scheint, was die Abwehr des Angriffes erschwert. Noch sind DDoS-Angriffe das Spielfeld vor allem von kriminellen Erpressern und wütenden „Skript-Kiddies“, also meist pubertierenden Jugendlichen, die zu nicht viel mehr in der Lage sind als bereits fertige, aus dem Internet heruntergeladene Malware zum Laufen zu bekommen.

Trotz der häufig relativ geringen technischen Kenntnisse innerhalb dieser Milieus sind die Schäden von DDoS-Angriffen schon heute enorm. Die wenigstens davon sind sichtbar. Wer sich unter Betreibern größerer Webauftritte umhört, weiß, dass regelmäßige DDoS-Angriffe zum Alltag vieler System-Administratoren gehören. Oft ist dabei völlig unklar, warum sie passieren. In den meisten Fällen halten die Server stand – auch wenn jeder DDoS-Angriff Kosten verursacht, allein durch den höheren Datenverbrauch im Rechenzentrum. Manchmal wie jüngst beim Angriff auf den DNS-Provider Dyn aber werden solche DDoS-Angriffe auch für normale Internetnutzer sichtbar. In diesem Fall waren zahlreiche Dienste von Twitter über Netflix bis zu Amazon vorübergehend schwer oder gar nicht erreichbar.

Wenn schon technisch oft nicht besonders versierte Kriminelle und Skript-Kiddies in der Lage sind, ein solches Internet-Erdbeben auszulösen, bekommen wir eine Ahnung davon, wozu staatliche Angreifer in der Lage wären, sollte der kalte von Spionage und Sabotage geprägte Cyber-Krieg einmal heiß werden. Ausgeschlossen ist das nicht: Nach dem Hack von E-Mails der Demokratischen Partei in den USA, hinter der die US-Regierung staatliche russische Hacker vermutet, drohte das Weiße Haus ganz offen mit dem Einsatz einer solchen Cyber-Waffe auf Russland als Racheakt.