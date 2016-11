Ebay-Cyber-Week: 10 Prozent Rabatt-Aktion für Kunden und Händler

Ebay greift seinen Verkäufern unter den Arm: Im Rahmen der Cyber Week kriegen Ebay-Kunden heute zehn Prozent Rabatt – Ebay zahlt und der Händler profitiert.

Um die kleinere Verkäufer bei der Cyber Week zu unterstützen, bietet eBay besondere Aktionsflächen, die Ebay auch gesondert bewirbt, um mehr Traffic zu erzeugen. Für die Aktionen entstehen Händlern keinerlei Zusatzkosten, so profitieren Kunden und Händler von der Werbeaktion.

Wie Händler von der Ebay-Aktion profitieren

Die Seite www.ebay.de/weihnachten ist als Inspiration für die Kunden gedacht, um das passende Weihnachtsgeschenk zu finden. Das von Ebay kuratierte Angebot kostet Händler keinen Aufwand, die Listung erfolgt automatisch. Um in der Produktlistung nach oben zu rutschen, können Händler, wie bei Ebay üblich, im Verkäufertool Anzeigen schalten und dafür ein bis zwanzig Prozent des Verkaufspreises bieten. Je höher das Gebot, desto weiter oben der Platz in der Liste. Die Gebühr wird nur fällig für jedes Produkt, das bestellt wird.

Cyber Week bei Ebay: 10 Prozent Rabatt! (Screenshot: Ebay)

Die Sonderaktion „eBay WunderWOW!“

Die Aktion „eBay WunderWOW!“ lief eine Woche und endet heute, Donnerstag 24. November. Bei der Aktion „eBay WunderWOW!“ schenkt Ebay seinen Kunden 10 Prozent Rabatt auf Produkte aus den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte und Heimwerker-Produkte plus 100.000 Artikel aus weiteren Kategorien, darunter Spielzeug, Möbel und Wohnen oder Schmuck. Das Schöne für den Händler: Die 10 Prozent Rabatt gehen trägt nicht der Händler, sondern Ebay. Der Händler erhält seinen selbst kalkulierten Verkaufspreis. Um die Listung als Ebay Wunderwow muss er sich ebenfalls nicht kümmern, das übernimmt Ebay.

Die zweite Sonderaktion „eBay PowerWOW!“

Die Aktion eBay PowerWOW gilt nur heute – es gibt 10 Prozent Rabatt auf alles aus den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte und Heimwerkerprodukte, insgesamt über 40 Millionen Artikel. Auch hier profitiert der Händler, da er die 10 Prozent Rabatt nicht selbst tragen und sich auch nicht um das Listing kümmern muss. Weitere Angebotsaktionen werden im Laufe der Cyber Week bekannt gegeben.

Das sagen Onlinehändler: Mitmachen lohnt sich

Online-Händler Rene Riedzballa von Markenbaumarkt24 engagiert sich bislang noch nicht beim Cyber Monday. Und auch Sylvia Ratmann von Bastelhannes nicht. Doch sie glaubt, dass der Cyber Monday auch in Deutschland immer populärer wird. Viele Online-Händler zögern also noch. Dabei zelebrieren internationale Marktplätze die Cyber Week ja schon recht erfolgreich, stellt Mark Steier von Wortfilter fest. Und rät Händlern, die Chance zu nutzen und von den Möglichkeiten zu profitieren. Bei dem Konsumenten sei der Trend schließlich schon längst angekommen. Und Oliver Prothmann vom Bundesverband Onlinehandel (BVOH) fügt hinzu: Der Cyber Monday beziehungsweise die Cyber Woche ist die Auftaktveranstaltung der Online-Händler zum Weihnachtsgeschäft.

Online-Händler Dietmar Sicking von der Lumundi Versand GmbH glaubt: Der Cyber Monday ist die Chance, noch mal große Abverkäufe zu generieren und Upsales zu machen. Wer beim Cyber Monday mitspielen will, sollte trotz aller Schnäppchen sehr aufs Pricing achten und sich nicht zu billig verkaufen und vor allem auch aufpassen, dass er in dieser Woche nicht „out of Stock“ läuft und nicht liefern kann. Online-Händler Michael Atug von der MAW Werkzeuge GmbH findet: Wer Zeit hat, sollte beim Cyber Monday auch mitmachen.