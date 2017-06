„Dark Stock Photos“ reist in die dunkelsten Gefilde der Stockfotos

Ein Twitter-Account präsentiert schräge Stockfotos zu ernsten Themen. Hinter dem Account steckt ein Brite, der damit ins Schwarze trifft und tausende Follower erreicht.

In der Stockfoto-Welt gibt es Bilder, die keinen guten Ruf haben. Der kriminelle Hacker mit der Maske oder der Kapuze zum Beispiel: Leser wissen, dass dieses Symbolbild völlig an der Realität vorbei geht und niemand, wirklich niemand, sich vermummt vor den Rechner setzt, um eine Straftat zu begehen. Doch in Wirklichkeit gibt es noch viel kuriosere Bilder auf den einschlägigen Plattformen. Wofür zur Hölle, braucht es einen übergewichteten Mann mit Weihnachtsmann-Mütze, der sich an den Brustwarzen spielt? Keine Ahnung? Wir auch nicht. Gibt es aber auf Shutterstock.

Twitter-Account „Dark Stock Photos“ wird zum Internet-Hit

Der Twitter-Account „Dark Stock Photos“ hat binnen weniger Wochen mit kuriosem Stockfotos zu ernsten Themen tausende Fans generiert. (Screenshot: t3n.de)

Der Twitter-Account Dark Stock Photos kuratiert derartige Stockfotos aus der Hölle. Und das sogar sehr erfolgreich. Aufgesetzt vor wenigen Wochen, vereint die Seite bereits über 70.000 Follower. Mehrmals täglich präsentiert der Kopf hinter dem Account, Andy Kelly, was er auf Plattformen wie iStock oder Shutterstock an witzigen, aber teilweise auch verwirrenden Bildern findet. Gegenüber dem US-Magazin Mashable gibt der Brite zu verstehen, dass ganz egal wie ernst ein Thema ist, es Stockfotos gäbe, die es ins Lächerliche ziehen würden.

Kelly arbeitet während der Recherche insofern mit Schlüsselwörtern wie „Tod“, „Drogen“, „Waffen“, „Gewalt“, „Sucht“ oder „Unfall“ und taucht so wortwörtlich in die dunkelsten Abgründe der Stockfotografie ein. Ein Baby, das eine Waffe führt. Ein Mann, der quer auf der Autobahn steht und ein Bier in die Kamera hält. Ein Karatekämpfer, der einen Elefanten tritt. Wir könnten ewig so weiter machen. Oder, wir zeigen euch einfach, was Andy Kelly tagtäglich während seiner Streifzüge findet. Seht selbst!

