Datenanalyse zeigt: Amazon-Rezensionen sind Bullshit

Amazon-Rezensionen sind mit Vorsicht zu genießen. Wie sich Bewertungen von Nutzern auswirken, die ihre Produkte zum Test geschenkt bekommen, zeigt eine Analyse.

Amazon-Rezensionen für geschenkte Produkte

Rezensionen auf Amazon sollen potenziellen Kunden eine Orientierung bei ihrer Kaufentscheidung bieten. Klar, dass das auch Marketer und Hersteller diesen Kanal bestmöglich ausnutzen wollen. Schon lange kämpft Amazon gegen sogenannte Fake-Reviews, also (meist) Fünf-Sterne-Rezensionen von bezahlten Verfassern. Ein weiteres Einfallstor für Manipulationen hat jetzt der Tool-Anbieter Review Meta analysiert – die Incentive-Rezensionen. Dabei bekommen Nutzer Produkte günstiger oder sogar geschenkt, wenn sie dafür Amazon-Rezensionen liefern.

Amazon-Rezensionen: Wer ein Produkt gratis bekommt, bewertet besser. (Screenshot: Amazon.de)

Review Meta bietet ein Online-Tool, das Informationen über alle auf Amazon angebotenen Produkte bietet und es ermöglicht, die oben beschriebenen Gefälligkeitsrezensionen auszuklammern. Zwar fordern die Hersteller die Nutzer nicht dazu auf, das geschenkte oder verbilligte Produkt positiv zu bewerten, aber die Incentive-Rezensionen fallen positiver aus als der Durchschnitt der Rezensionen auf Amazon. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Hersteller vor allem Produkte verschenken, die besser sind als der Durchschnitt.

In den USA müssen solche Incentives bei Kundenrezensionen gekennzeichnet werden, in Deutschland bietet Amazon selbst mit Vine den sogenannten „Club der Produkttester“. Diese Rezensionen sind durch einen grünen Streifen mit der Aufschrift „Kundenmeinung“ gekennzeichnet. Der Club wurde Ende 2013 von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen scharf kritisiert: Die Clubmitglieder vergäben besonders viele gute Bewertungen, weil sie die teils teuren Produkte kostenlos erhielten. Dabei sollte es laut Amazon „ehrliche und unbeeinflusste Rückmeldungen“ geben.

Amazon-Rezensionen: Einem geschenkten Gaul ...

Das von den Verbraucherschützern kritisierte Verhalten haben die US-Analysen jetzt bestätigt. Demnach machen die Gefälligkeitsrezensionen schon 20 Prozent aller Rezensionen aus. Im Schnitt erhält ein Produkt auf Amazon 4,4 Sterne, bei den Incentive-Rezensionen sind es 4,73 Sterne – ein solches Produkt rückt vom Durchschnitt unter die sechs Prozent der am besten bewerteten Produkte. Fast neun von zehn Rezensenten, die ihr Produkt geschenkt oder vergünstigt erhalten haben, gaben bessere Bewertungen ab als der durchschnittliche Rezensent.

Review Meta hat 807 Produkte analysiert, die mindestens zehn Incentive- und zehn normale Rezensionen hatten. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Rezensionen durchforstet. Gegenüber TheNextWeb hat Amazon versprochen, dass es in Kürze deutliche Änderungen am System geben werde, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.