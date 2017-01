Datenbank geklaut: Hacker fordern Lösegeld von 1.800 MongoDB-Nutzern

Einer oder mehrere Kriminelle haben mehr als 1.800 MongoDB-Datenbanken erst kopiert und dann gelöscht. Jetzt sollen die Betreiber Lösegeld für ihre Daten zahlen.

MongoDB: Kriminelle haben mehr 1.800 Datenbanken einkassiert

Was passieren kann, wenn Organisationen veraltete Software-Versionen einsetzen, zeigt ein aktueller Fall von Datendiebstahl. Eine oder mehrere Personen, die unter dem Pseudonym Harak1r1 auftreten, konnten sich Zugriff auf mehr als 1.800 MongoDB-Datenbanken verschaffen. Anschließend kopierte(n) der oder die Angreifer die Datenbanken, löschten sie an ihrem Ursprungsort und hinterließen einen Hinweis zur Zahlung einer Lösegeldsumme per Bitcoin.

Der Angreifer hat MongoDB-Datenbanken gelöscht und für die Wiederherstellung Lösegeld verlangt. (Screenshot: Victor Gevers)

Der Datenbankdiebstahl wurde dadurch ermöglicht, dass ältere MongoDB-Versionen der Standardkonfiguration nach außen hin nicht geschützt waren. Entdeckt wurde der Harak1r1-Angriff von dem Sicherheitsexperten Victor Gevers. Wie er gegenüber Bleepingcomputer erklärte, liefen die meisten unsicheren MongoDB-Instanzen auf Amazons AWS.

MongoDB-Diebstahl: Mindestens 13 Nutzer scheinen den Erpresser bezahlt zu haben

Laut Blockchain.info scheinen mindestens dreizehn der Betroffenen Datenbank-Betreiber die geforderten 0,2 Bitcoin an ihren Erpresser gezahlt zu haben. Nach dem aktuellen Wechselkurs entspricht das in etwa 185 Euro. Demnach hätte der Täter durch seinen automatisierten Datenbank-Angriff mindestens 2.405 Euro eingenommen.

