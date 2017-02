Datenbanklose CMS-Lösungen im Überblick: Kirby, Grav und mehr

WordPress und weitere Anbieter sind für einfache Blogs und Web-Auftritte inzwischen überdimensioniert. Einfache Alternativen dazu bieten moderne Flat-File-Lösungen, die auf eine Datenbank verzichten.

Während schlanke WordPress-Alternativen eine einfache Benutzererfahrung bieten, indem sie übliche Funktionen bequemer umsetzen, Routine-Aufgaben optimieren, stärker aufs Design achten oder sich auf eine Nische fokussieren und genau die Features bereitstellen, die die Zielgruppe braucht, gehen andere CMS-Anbieter radikalere Wege. Der Trend: Auf Datenbanken komplett zu verzichten. Bei sogenannten Flat-File-Lösungen werden stattdessen übliche Ordner und Textdateien eingesetzt, um Seiten und Blog-Posts zu speichern. Der Vorteil: Man muss keinen Datenbankserver einrichten und verwalten. Damit fällt schon mal eine große Hürde bei der Installation des CMS , die gerade unerfahrenen Anwendern oft Probleme bereitet und viel Zeit und Nerven kosten kann. Zudem reicht ein minimales Hosting-Paket aus, um einen Blog zu betreiben. Dessen Installation ist ebenfalls in wenigen Minuten erledigt, da man nur ein paar Dateien via FTP in den Server befördern muss. Administrative Aufgaben wie die Inhaltspflege, Content-Backups oder sogar eine Seitenmigration sind ebenfalls einfacher, wenn keine Datenbanken im Spiel sind.

Im Folgenden stellen wir eine Reihe dateibasierter CMS-Systeme für einfache Web-Projekte vor, die sich als einfachere Alternativen zu den traditionellen Blogging-Lösungen positionieren.

Kirby

Wer sich für Datei-basierte CMS-Systeme interessiert, sollte einen Blick auf Kirby werfen. Die vom Web-Entwickler Bastian Allgeier aus Mannheim angebotene Software macht einen schlichten Eindruck und verzichtet nicht nur auf eine Datenbank, sondern auch auf ein Administrationsbackend. Mit dem integrierten „Kirby Panel“ erhalten Anwender zwar eine grafische Administrationsoberfläche, in der sie die Seiten, Posts, Templates, etc. verwalten können. Doch im Prinzip lässt sich die komplette Seitenstruktur samt Inhalt mithilfe eines FTP-Clients und eines üblichen Texteditors realisieren. Will man zum Beispiel eine Website mit den Seiten „Home“, „Produkte“ und „Kontakt“ implementieren, so genügt es, im Ordner „content“ der Kirby-Installation drei Unterordner mit den entsprechenden Namen anzulegen. Einzelne Seiten werden in einer Textdatei auf Basis der Auszeichnungssprache Markdown oder direkt in HTML geschrieben, die in dem entsprechenden Ordner angelegt werden. Mithilfe der Template-Engine lässt sich das Seitenlayout nach eigenem Gusto anpassen. Kostenpunkt: Wer das Tool für kommerzielle Zwecke einsetzen möchte, muss 79 Euro für die Pro-Lizenz auf den Tisch legen. Die Lizenz für den privaten Gebrauch kostet dagegen nur 15 Euro.

(Screenshot: t3n)

Grav

Einen ähnlichen Lösungsansatz, der die Seitenverwaltung ohne Datenbank und Admin-Backends ermöglicht, verfolgt Grav. Ein wichtiger Vorteil gegenüber Kirby besteht darin, dass diese Open-Source-Anwendung MIT-lizenziert ist und daher frei verwendet und angepasst werden darf. Wie die Entwickler auf der Produktwebsite erklären, liegt der Fokus auf Geschwindigkeit, Einfachheit und Flexibilität. Wie bei allen Flat-File-Systemen fängt das schon bei der Installation und Einrichtung an. Die einzigen Voraussetzungen sind ein einfacher Webserver und PHP 5.4 oder höher. Nachdem man eine ZIP-Datei heruntergeladen und entpackt hat, ist das CMS auf dem lokalen Rechner einsatzbereit. Via FTP kann man den Grav-Ordner dann in seinen Web-Server befördern. Was die Content-Pflege angeht, funktioniert Grav ähnlich wie Kirby: Seite mit Markdown schreiben, hochladen und fertig.

(Screenshot: t3n)

GetSimple CMS

Mit GetSimple CMS bietet sich eine weitere besonders einfache CMS-Lösung, die schon seit 2009 als Open-Source angeboten wird. Anders als bei Kirby und Grav kommen hier XML-Dateien für die Content-Speicherung zum Einsatz. Inhalte werden in einem Online-Backend verwaltet, das sofort an WordPress und Co. erinnert. Damit kann der User neue Seiten anlegen, die Navigation der Seite konfigurieren, Plugins installieren, Backups durchführen und so weiter. Doch die Bedienung der Software ist aufgrund des minimalistischen Featuresets und dank einer übersichtlichen Arbeitsoberfläche einfacher als beim Platzhirsch. Wer mehr Features braucht, wird jedoch nicht enttäuscht. Auf der Produktwebsite finden Interessierte zahlreiche Plug-Ins, mit denen sie das GetSimple CMS erweitern können.