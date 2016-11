Für die Datenbrille der Zukunft: Dieses Energiespar-Display braucht nur 2 Milliwatt

Deutsche Forscher haben ein Energiespar-Display entwickelt, das nur einen Bruchteil der Energie herkömmlicher Displays benötigt. Das Display soll künftig in Datenbrillen Einsatz finden.

Stromsparend: Display für Datenbrille der Zukunft

Datenbrillen, wie sie etwa von Google entwickelt wurden, haben von der technischen Seite her zwei Probleme: Der Akku macht zu schnell schlapp, und der Mikroprozessor und damit die Brille werden zu schnell heiß. Daher, meinen die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP, hätten sich Datenbrillen bisher noch nicht durchgesetzt. Die Datenschutzprobleme, mit deren Auswirkungen etwa Besitzer einer Google Glass zu kämpfen hatten, lassen die Fraunhofer-Wissenschaftler allerdings außer Acht. Die technischen Problem soll jedenfalls ein neues Energiespar-Display lösen, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt.

Energiespar-Display soll Datenbrillen revolutionieren. (Bild: Fraunhofer FEP)

Dieses Display soll besonders energiesparend und zugleich sehr hell sein. Die hinter der Entwicklung stehenden Ingenieure sollen langjährige Erfahrung bei der Herstellung von Displays mit organischen Leuchtdioden (OLED) haben. In den Chip, auf den die OLED aufgetragen werden, haben die Entwickler eine Kamerafunktion eingebaut. Dadurch soll das Display nicht nur zur Anzeige von Informationen, sondern auch zum Wahrnehmen der Umgebung dienen. Damit soll auch erkannt werden, in welche Richtung der Träger der Brille guckt.

Display verbraucht nur zwei bis drei Milliwatt

Um den Stromverbrauch zu senken, haben sich die Fraunhofer-Forscher einen Trick überlegt: „Wir steuern den Chip jetzt so, dass nicht ständig das gesamte Videobild erneuert wird, sondern nur jener Teil auf dem Display, in dem sich etwas verändert“, erklärt Projektleiter Philipp Wartenberg. Die Schaltung sei so angepasst worden, dass nur der sich verändernde Teil des Datenstroms durchgelassen werde. Dazu mussten die Entwickler das Design des Chips und die Steuerungselektronik in großen Teilen neu entwerfen. Insgesamt ist es so möglich, dass statt einer Leistung von 200 Milliwatt, wie sie herkömmliche Datenbrillen benötigen, nur zwei bis drei Milliwatt gebraucht werden.

Einen Prototypen haben die Fraunhofer-Wissenschaftler schon gefertigt, dieser soll in der Zeit vom 8. bis 11. November 2016 auf der Messe electronica in München vorgestellt werden. Als Zielgruppe sehen Wartenberg und seine Kollegen die Industrie, etwa in der Logistik oder bei der Montage, sowie Sportler und Privatkunden. Wann es ein marktreifes Produkt mit dem neuen Energiespar-Display gibt, steht noch nicht fest. Die Forscher stünden für entsprechende Projekt bereit, heißt es.