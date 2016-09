Massive Datenschutz-Mängel im Internet der Dinge entdeckt

Bei einer internationalen Prüfaktion des sogenannten Internet der Dinge haben sich schwere Datenschutz-Mängel bei smarten Alltagsgeräten gezeigt – insbesondere im Gesundheitsbereich.

Internet der Dinge: Datenschutz mangelhaft

Insgesamt 314 smarte Alltagsgeräte im Internet der Dinge, von Fitness-Trackern über Blutzuckermessgeräte bis hin zu Smart-TVs oder Spielkonsolen, sind im Rahmen einer internationalen Prüfaktion unter die Lupe genommen worden. Das Global Privacy Network (GPEN), in dem Aufsichtsbehörden aus der ganzen Welt, darunter das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), vertreten sind, hat dabei vor allem die Datenschutzbestimmungen geprüft – und ist zu erschreckenden Ergebnissen gekommen.

Datenschutz im Internet der Dinge oft unzureichend. (Bild: Shutterstock)

Der Großteil der Datenschutzbestimmungen der untersuchten smarten Geräte enthält laut den Datenschützern „keine oder nur unzureichende Informationen über den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Nutzer“, wie es in einer Mitteilung heißt (PDF). Dabei sammelten die Geräte meist eine große Menge an persönlichen Daten. Diese würden teils auch zu gezielten Nutzerprofilen zusammengefügt. Für die Nutzer ist das aber anhand der unzureichenden Datenschutzbestimmungen meist nicht zu erkennen.

„So groß die Euphorie für die smarten Alltagsgeräte auch ist, so tief sind die Sorgenfalten der Datenschützer. Die Prüfung hat ganz deutliche Defizite im Bereich der Transparenz gegenüber dem Nutzer offenbart“, erklärt Thomas Kranig, Präsident des BayLDA. So sind in 68 Prozent der untersuchten Fälle keine Hinweise darüber gegeben worden, welche Daten gespeichert werden. In 38 Prozent der Fälle waren nicht einmal Kontaktinformationen für Rückfragen vorhanden.

Sensibel: Datenschutz im Gesundheitsbereich

Die Datenschutz-Mängel sind freilich besonders bedenklich, wenn es um sehr sensible Daten, etwa aus dem Gesundheitsbereich, geht. Hier haben die Aufsichtsbehörden entdeckt, dass in vielen Fällen medizinische Geräte die Gesundheitsdaten unverschlüsselt verarbeiten. Die Datenschützer wollen jetzt mit den Anbietern der kritisierten Geräte in Kontakt treten und sie mit den Ergebnissen konfrontieren. Ziel ist es, dass Hersteller und Anbieter von Geräten und Diensten im Internet der Dinge die rechtlichen Anforderungen erfüllen.

