DB-Navigator: Bahn-App unterstützt endlich auch Paypal-Zahlungen

Das Herausfimmeln der Kreditkarte hat ein Ende: Ab sofort unterstützt auch die App der Deutschen Bahn die Bezahlung mittels Paypal.

Deutsche-Bahn-App unterstützt jetzt Paypal

Schon seit 2012 bietet das Web-Portal der Deutschen Bahn die Bezahlung mittels Paypal an. In der DB-Navigator-App stand diese Bezahlmethode bis dato allerdings nicht zur Verfügung. Im Service-Portal der Bahn führte das Unternehmen 2016 technische und datenschutzrechtliche Gründe für das Fehlen der Paypal-Option an. Eine Einschätzung, die das bundeseigene Unternehmen mittlerweile offensichtlich revidiert hat: Denn ab sofort kann auch über die DB-Navigator-App mit Paypal bezahlt werden.

Deutsche Bahn: Ab sofort unterstützt auch die DB-Navigator-App die Bezahlung mittels Paypal. (Foto: Elpisterra/Shutterstock)

Neben Paypal können Bahntickets über die App nach wie vor auch alternativ per Kreditkarte, SEPA-Lastschrift oder Sofort-Überweisung bezahlt werden. Das aktuelle Update soll neben der Paypal-Integration auch eine verbesserte Benutzerführung für Verbundtickets mitbringen. Für iOS-Nutzer gibt es darüber hinaus jetzt auch die Möglichkeit, Feedback zur Reise direkt aus dem Reiseplan heraus zu geben.

Bahnchef Lutz: Unternehmen hat das Potenzial der DB-Navigator-App unterschätzt

Schon im Juni 2017 hatte Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz im Rahmen der Noah-Konferenz eingeräumt, dass sein Unternehmen das Potenzial der DB-Navigator-App zunächst unterschätzt und sie nur langsam weiterentwickelt habe. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Erkenntnis langfristig auf die App-Entwicklung auswirken wird. Die Einführung von Paypal-Zahlungen lässt sich zumindest als erster Schritt in die richtige Richtung werten.

