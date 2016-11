„Das war erst der Anfang“: Am großen DDoS-Angriff waren vermutlich nur 50.000 Geräte beteiligt

Die große DDoS-Attacke vom Oktober 2016 könnte von nur 50.000 Geräten durchgeführt worden sein. Demnach könnten uns noch weit größere Angriffe bevorstehen.

Sophos: Sicherheitsexperte Chester Wisniewski über die DDoS-Attacke

Im Oktober 2016 sorgte eine massive DDoS-Attacke auf DNS-Server dafür, dass viele bekannte Websites wie Twitter, Airbnb oder Github für Stunden nicht erreichbar waren. Der Angriff ging von einem Botnet aus, das dazu vor allem auf Geräte aus dem sogenannten Internet der Dinge, wie beispielsweise vernetzte Kameras, zurückgegriffen hat. Das Botnet könnte aus weiter weniger Geräten bestanden haben, als bislang vermutet wurde.

Manche Geräte müsste man wegschmeißen, weil es gar keine Option ist, ein Update einzuspielen

„Level 3 geht davon aus, dass es nur 50.000 Geräte waren“, sagte Chester Wisniewski, Senior Security Advisor bei dem Sicherheitsunternehmen Sophos, t3n.de. Level 3 ist einer der Anbieter, der direkt von der DDoS-Attacke betroffen war. Wisniewski kann die Anzahl zwar selbst nicht verifizieren, rein mathematisch sei es aber plausibel, weil die eingesetzte Botnet-Software über die Fähigkeit verfüge, von jedem infizierten Gerät aus mit jeweils etwa 1.000 gefälschten IP-Adressen anzugreifen.

„Das war erst der Anfang“: Die Attacke hätte noch deutlich größer sein können

„Wenn 50.000 von hundert Millionen schlecht geschützter Geräte sowas anrichten können, was können dann hunderttausend, oder eine Million oder zehn Millionen anrichten?“, so Wisniewski. Tatsächlich war der Oktober-Angriff für den IT-Sicherheitsexperten erst der Anfang. Zukünftig könnte es „hundert verschiedene Kriminelle mit jeweils 50.000 Bots“ geben, wenn jeder von ihnen sich auf unterschiedliche IoT-Geräte konzentriert.

Laut Chester Wisniewski könnte der Oktober-Angriff von nur 50.000 Geräten durchgeführt worden sein. (Foto: Sophos)

Problematisch ist vor allem der Umstand, dass es sich bei dem Botnet um IoT-Geräte handelt, und nicht um herkömmliche PCs. Den Besitzer eines infizierten Computers könnte man theoretisch vom Netz abschneiden, und ihm dann bei der Beseitigung des Problems unterstützen. „Wir können das bei IoT nicht machen, weil wir nicht wissen, wem das Gerät gehört, wo sie sich befinden; die meisten Geräte haben nicht einmal notwendigerweise einen Update-Mechanismus integriert. Manche Geräte müsste man wegschmeißen, weil es gar keine Option ist, ein Update einzuspielen.“

Sophos-Experte Wisniewski: Regulierung ist keine Lösung

Das wiederum wirft die Frage auf, wie mit dem Problem umgegangen werden kann. „Die natürliche Reaktion für viele Menschen wäre: Regulierung. Aber du kannst es nicht regulieren, wenn es in China hergestellt, in Taiwan entwickelt und dann in 135 Länder ausgeliefert wird.“ Würde die EU beispielsweise Vorschriften einführen, die den Import von extrem unsicheren IoT-Geräten verbieten, würde das laut Wisniewski trotzdem nur etwa 20 Prozent des gesamten Bot-Traffics betreffen. Und auch wenn wir in der westlichen Welt eine Regulierung einführen wollten, könnten wir uns laut dem Sicherheitsexperten vermutlich nicht auf einheitliche Sicherheitsstandards einigen.