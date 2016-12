Über 9.500 DDoS-Angriffe im Quartal: So hart sind Unternehmen betroffen

Über 9.500 DDos-Attacken gab es im 3. Quartal im deutschsprachigen Raum. Das und mehr zeigt ein neuer DDos-Report.

Nicht nur, dass Telekom-Router zu einem Botnetz werden sollen, auch Ausfälle wie der von Dyn in den vergangenen Wochen zeigen: DDoS-Attacken treffen immer mehr Server und Infrastrukturen.Der DDoS-Schutz- und Hosting-Anbieter Link11 hat anhand eigener Zahlen untersucht, wie viele Angriffe es im letzten Quartal gab. Die Ergebnisse stellt er ausführlich im eigenen Report dar.

DDoS-Attacken: Steigende Zahlen in allen Bereichen

9.513 Vorfälle zählte Link11 von Juli bis September diesen Jahres auf Servern und Infrastrukturen im DACH-Raum. Das sind 37,5 Prozent mehr Attacken als noch im ersten Quartal. Besonders häufig gibt es dabei kurze, sich wiederholende Attacken. Seit Anfang des Jahres ist die Gesamtdauer aller Angriffe um 29,9 Prozent auf 1.012 Stunden gestiegen. Der Bandbreitenrekord der größten Attacke lag bei 84,3 GB/s. Auch die durchschnittliche Angriffsstärke stieg leicht auf 1,3 GB/s.

Der beliebteste Tag für DDoS-Attacken ist laut Link11 der Sonntag, die beliebteste Uhrzeit liegt zwischen 16 und 24 Uhr. Das lässt einen Schluss zu: die Täter sitzen vorrangig in ihrer Freizeit am Rechner und starten dann die Attacken. Dazu kommt, dass in diesen Zeiträumen die IT-Abteilungen der Unternehmen nicht voll besetzt sind.

DDoS-Angriffe in Zahlen

Passend zum Weihnachtsgeschäft sollten sich auch E-Commerce-Anbieter auf Attacken gefasst machen. Die Shopping-Welle wird für großes Interesse bei Hackern und wahrscheinlich auch für neue DDoS-Höchstwerte im vierten Quartal sorgen. Dazu kommt, dass auch Game-Server rund um die Weihnachtszeit oft nicht ohne eine Attacke davon kommen.

Die Zahlen und Daten für den Report wurden vom 1. Juli bis zum 30. September von Link11 erhoben. Sie enthalten Fakten über Attacken auf verschiedene Branchen von ITK, Online-Handel, Finanzen, Versicherungen und Medien. Neben Netzwerk-Analysen stützt sich der DDoS-Report für die DACH-Region auch auf Open-Source-Intelligence-Analysen. Den gesamten Report könnt ihr euch auf der Seite von Link11 als PDF herunterladen.

