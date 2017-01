Deep-Learning-Startup: Microsoft kauft Maluuba samt KI-Pionier Yoshua Bengio

Microsoft will sich mit der Übernahme im Bereich der Sprachverarbeitung stärken und holt sich einen Berater von Maluuba als Unterstützung.

Mehr KI-Expertise für Microsoft

Microsoft kauft sich Kompetenzen der Künstlichen Intelligenz zu. Der Konzern übernimmt das kanadische Unternehmen Maluuba, das sich auf Deep-Learning spezialisiert hat. Maluuba arbeitet an Lösungen für Spracherkennung und -Verarbeitung, insbesondere für Frage- und Antwort-Stellungen.

Dieses Know-How könnte bei Microsofts virtuellem Assistenten Cortana zum Einsatz kommen. Die Übernahme von Maluuba „wird uns helfen, KI zu demokratisieren und zugänglicher und wertvoller für Konsumenten, Unternehmen und Entwickler zu machen“, erklärt Harry Shum, Chef der AI-Forschungsabteilung von Microsoft, den Schritt.

Die Expertise von Maluuba könnte Microsoft helfen, den virtuellen Assistenten Cortana zu verbessern. (Foto: t3n)

KI-Forscher als Berater

Maluuba wurde 2011 in Montreal gegründet und hat unter anderem den KI-Pionier Yoshua Bengio als Berater an Bord. Dieser wird künftig auch Microsoft zur Seite stehen. Microsoft Ventures ist seit einigen Monaten außerdem an Bengios Startup Element AI beteiligt.

Wie genau Maluuba in Microsoft integriert und woran die KI-Experten arbeiten werden, will der neue Eigentümer in den nächsten Monaten verraten.