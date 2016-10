8 Tutorial-Seiten für Designer, mit denen ihr euer Handwerk nicht verlernt

Tutorials für Photoshop, Sketch, Affinity und mehr. Mit diesen Tutorials könnt ihr eure Skills optimieren und auffrischen.

Unabhängig davon, ob du ein alter Hase oder frisch gebackener Designer bist - Design-Skills kann man immer optimieren. Und damit der ein oder andere Handgriff nicht einrostet, haben wir eine Liste mit acht kostenlosen Tutorial-Seiten für Designer erstellt.

1. Abduzeedo

Abduzeedo bietet euch täglich Inspiration und News rund um das Thema Design, dazu kommen kostenlose Tutorials. In der Bibliothek findet ihr überwiegend Tutorials für Photoshop und Sketch, gelegentlich auch ein CSS-Tutorial. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, die Tutorials sind für jeden geeignet.

2. Photoshop-Tutorial

Wie der Name schon verrät, findet ihr hier ausschließlich Tutorials für das Pixelprogramm. Photoshop-Tutorials selektiert die Videos in Kategorien wie zum Beispiel Basics, Drawing, Layouts, Photo-Effects, -Manipulation und -Retouching. Zusätzlich findet ihr Inspiration in Form von Interviews mit Künstlern und Designern.

3. DigitalArts

Auch auf der Online-Plattform digitalartsonline findet ihr Inspiration, Tutorials und Guides. Die Tutorials lassen sich nach verschiedenen Softwares filtern – zum Beispiel InDesign, Illustrator, After Effects, Maxon Cinema 4D und Premiere Pro.

4. Canva's Designschool

Canva bietet nicht nur ein umfangreiches und kostenloses Designtool, sondern auch eine große Auswahl an passenden Tutorials, die ausschließlich für das Designtool geeignet sind. Die Tutorials eignen sich perfekt, um mit Canva vertraut zu werden – dementsprechend sind die Anforderungen nicht sehr hoch. Die Tutorials richten sich also eher an Nicht-Designer.

5. Adobe Learn

Adobe hat eine umfangreiche Palette an Programmen, die zur Grundausrüstung jedes Designers gehören – leider sind diese oft sehr umfangreich. Damit Designer auch lernen, wie sie mit ihrem Handwerk umgehen sollten, hat Adobe die Plattform Adobe Learn ins Leben gerufen. Hier finden Designer zu jeder einzelnen Software Support und Tutorials.

6. 83 brilliante Photoshop-Tutorials

Das Team von Creative Blog hat eine Liste mit 83 verschiedenen Photoshop-Tutorials zusammen gestellt. Die Liste ist nach Anfänger-, Mittleren- und Fortgeschrittenen-Niveau sortiert. Die Voraussetzung für alle Tutorials ist Photoshop CC. Außerdem findet ihr auf Creative Blog Inspirationen zu allen Design-Bereichen.

7. Envatotuts+

Envatotuts+ ist ein Markt für Templates jeglicher Art. Zudem findet man auch eine große Auswahl an Tutorials. Die Tutorials sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. In der Bibliothek findet ihr Learning Guides, featured Tutorials, Courses und Ebooks.

8. Affinity Tutorials

Adobe bekommt zunehmend Konkurrenz von anderen Programmen - wie zum Beispiel Affinity. Wer sich mit dem Tool noch nicht auskennt, findet in der Bibliothek Erklärungen zu den einzelnen Werkzeugen sowie Tutorials zum Arbeiten mit Stilen, Effekten und weiteren Features.