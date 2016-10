27 witzige Bilder aus dem Alltag eines Designers

Poster, die den Alltag zeigen. Von den Klischee-Kundenwünschen bis zu den Charaktereigenschaften eines Designers.

Mit diesen Grafik-Postern könnt ihr nicht nur euer Büro auffrischen, sondern euch auch den Tag versüßen. Minimalistisch und auf den Punkt gebracht, haben Designer aus aller Welt den täglichen Kampf im Alltag illustriert.

Poster: Designer-Klischees

Was einen Kunden aus der Hölle ausmacht, haben wir erst beschrieben. Aber nicht nur die Kunden treiben Designer in den Wahnsinn. Auch das ein oder andere Tool, mit dem täglich gearbeitet wird, will manchmal nicht so wie man es gerne hätte. Wie die Poster zeigen, haben auch die Bearbeitungsprogramme ihre Tücken – und die machen einen irre.

Die Designer haben wirkliche alle Klischees zusammengefasst: Sei es der Kunde, der einem alle Freiheiten lässt, am Ende dann aber doch eine endlose Liste mit Änderungswünschen hat oder der Kunde, der gerne fünf verschiedene Fonts verwenden möchte.

Die Poster zeigen die besten Probleme, täglichen Hürden und Kundenwünsche – die Klassiker aus dem täglichen Leben eines Designers:

