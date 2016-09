Wie die Deutsche Post versucht, die Startup-Konkurrenz kaltzustellen

Fintechs machen der Post das Geschäft mit digitalen Identifizierungsverfahren streitig. Nach erfolglosen Übernahmeversuchen wehrt sich der Konzern jetzt mit einer fragwürdigen Preispolitik.

Siegesgewiss zeigten die Manager der Deutschen Post dem Gründer Frank Jorga schon sein neues Büro. Die Gespräche über die Übernahme seines Startups Webid seien „von einer gewissen Arroganz geprägt“ gewesen, sagt er. Vor zwei Jahren wollte der einstige Staatskonzern das Unternehmen für Online-Identifikationen übernehmen. „Es ging um eine zweistellige Millionensumme“, sagt Jorga. Erst wenige Wochen zuvor hatte das Berliner Unternehmen sein Produkt an den Start gebracht.

Trotzdem schlugen Jorga und sein Mitgründer Thomas Fürst das Angebot aus. Neben strategischen Differenzen habe es vor allem zu große „Kulturunterschiede“ gegeben. „Bevor die Verhandlungen überhaupt abgeschlossen waren, haben uns die Konzernmanager schon unsere künftigen Büros in der Bonner Postzentrale gezeigt. Man gab sich siegessicher“, sagt Jorga. „Wir hatten einfach kein gutes Bauchgefühl.“

Deutsche Post will Fintechs verdrängen

Heute könnte Jorga die Absage eigentlich egal sein. Mit 160 Mitarbeitern gehört seine Firma inzwischen zu den großen Playern im Geschäft mit der Video-Identifikation im Internet. Wer beispielsweise ein Online-Konto bei einer Bank eröffnet, kann sich bequem mit dem Smartphone ausweisen. Täglich führt Webid bis zu 4.000 solcher Identifizierungen durch. Bei einem Umsatz von jährlich rund acht Millionen Euro schreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben sogar schon schwarze Zahlen.

Doch Jorga hat ein Problem: Die Deutsche Post macht neuerdings ihm und auch der Konkurrenz das Leben schwer. Mit besonderen Preisvorteilen will der Staatskonzern offenbar sein Monopol bei der bislang üblichen Legitimation in Postfilialen nutzen, um junge Wettbewerber mit Videoverfahren aus dem Markt zu drängen.

Traditionell mussten Banken ihre Kunden für eine Online-Kontoeröffnung oder einen Kreditabschluss im Fernabsatz zum Abgleich mit dem Ausweis noch an den Postschalter schicken. Seit dem Frühjahr 2014 ist das nicht mehr nötig. Eine Neuauslegung des Geldwäschegesetzes durch das Bundesfinanzministerium ermöglicht seitdem auch die Legitimation über Videotelefonie.

Fintechs wie IDnow oder WebID machen der Deutschen Post das Geschäft streitig. (Screenshot: t3n)

Das hat zahlreiche Neugründungen auf den Plan gerufen. Neben Webid zum Beispiel auch Liveident und Identity Trust oder den Münchner Anbieter Idnow, dem nach t3n-Informationen ebenfalls ein Übernahmeangebot durch die Post vorlag.

In dem Markt werden jährlich rund 200 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Bis zur Einführung des Videoident-Verfahrens war der Gang zur Postfiliale die einzige Alternative zur Legitimation in einer Bankfiliale. Die Post wurde von den Umwälzungen am Markt offenbar so überrascht, dass sie nach den gescheiterten Übernahmeversuchen erst spät ein eigenes Videoangebot an den Start brachte. Dieses will sie jetzt mit Nachdruck in den Markt bringen.

Über einen Kombivertrag, der t3n vorliegt, bietet die Post zahlreichen Kunden von Fintechs die Nutzung beider Verfahren an. Sollten Banken zum neuen Videoangebot der Post wechseln, gewähre der Konzern einen sogenannten „First-Mover-Preisnachlass“ in Höhe von zehn Prozent auf alle mit dem Verfahren durchgeführten Transaktionen, heißt es in dem Dokument. Besonders brisant: In den Verhandlungen mit den Banken soll die Post mit Kostensteigerungen für das Postident-Verfahren gedroht haben, sollte das Angebot nicht akzeptiert werden. Ein an den Verhandlungen beteiligter unabhängiger Bankberater, der namentlich nicht genannt werden will, bestätigt die angedrohte Preiserhöhung.

Banken sprechen von Erpressung

Ein Kartellrechtsanwalt stufte das Vorgehen der Post laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Capital schon im vergangenen Juli als „wettbewerbswidrig“ ein. Intern sei bei Banken sogar von „einer Art Erpressung“ die Rede.

Vorsichtiger äußerte sich auf t3n-Anfrage der Düsseldorfer Kartellrechtsanwalt Markus Wirtz: „Nur wenn man davon ausgeht, dass die Deutsche Post AG marktbeherrschend ist, käme unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Kopplung ein Missbrauch in Betracht.“ Allerdings sei fraglich, ob die Videoident-Verfahren und die Postident-Verfahren überhaupt einen einheitlichen Markt bildeten und der Post eine beherrschende Stellung zugeschrieben werden kann. Entscheiden könnten dies nur ein Gericht oder eben das Bundeskartellamt.

Neu sind die Vorwürfe gegen die Post allerdings nicht: Schon 2011 attestierte das Landgericht Köln dem Konzern den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, kündigte die Deutsche Post damals den Anbietern Web.de und GMX die zur Nutzung von DE-Mail notwendigen Rahmenverträge über die Postident-Dienstleistungen.

Von t3n mit den Sachverhalten konfrontiert erklärt die Post, die Vorwürfe nicht nachvollziehen zu können. „Unserer Überzeugung nach stehen unsere Identifizierungsleistungen im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen, datenschutzrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften“, sagte ein Sprecher. Zu Vertragsdetails wollte sich die Post nicht äußern.