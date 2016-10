Deutsche Telekom als Partner? Amazon will in Europa zum Internetanbieter werden

Für sein Prime-Angebot soll Amazon ein Paket mit Breitbandinternet planen. Der US-Konzern könnte dafür auf regionale Internetanbieter zurückgreifen.

Breitbandinternet als Zusatzdienst von Amazon

Amazon überlegt laut dem Insider-Portal The Information einen neuen Service für den europäischen Markt. Demnach will der US-Konzern bald Breitbandinternet verkaufen. Das Internetangebot soll Teil eines Pakets für den Steaming-Dienst Prime Video sein. Ein eigenes Netzwerk baut Amazon dafür nicht auf, stattdessen sollen Ressourcen von anderen Internet-Service-Providern weiterverkauft werden.

In den USA ist die Lage für einen solchen Vertrieb schwieriger, weil Internetanbieter in der Regel nicht an konkurrierende Anbieter verkaufen. Deshalb hat Amazon dem Bericht zufolge Europa als Testmarkt ausgewählt.

Prime-Kunden haben Zugriff auf das Video-Streaming-Angebot, demnächst könnte Amazon Internet dazu verkaufen. (Foto: Julie Clopper / Shutterstock.com)

Großbritannien und Deutschland als erste Märkte

In Deutschland soll der Streaming-Betreiber das Wholesale-Angebot der Deutschen Telekom in Anspruch nehmen. Zuerst will das Unternehmen sein Video- und Internetpaket allerdings in Großbritannien einführen.

Das neue Angebot dürfte für den Konzern vor allem ein Weg sein, mehr User für das kostenpflichtige Prime Video zu gewinnen. Einer Marktforschung zufolge hat Amazon 2015 knapp 2,7 Milliarden US-Dollar in Eigenproduktionen investiert. Details zur Preisgestaltung sind noch nicht durchgesickert. Amazon äußert sich zu den Gerüchten bisher nicht.

via arstechnica.com