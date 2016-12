Konkurrenz für das Silicon Valley: Deutschland bastelt an Mega-Fonds für Startups

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel fordert auf der deutsch-französischen Digitalkonferenz mehr Investitionen in Startups – und in den Netzausbau. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Bisher dominieren die USA die Digitalszene. Die Bundesregierung will dem Silicon Valley nun Konkurrenz machen: Gemeinsam mit Frankreich steckt Deutschland eine Milliarde Euro in Startups.

Es ist nicht so, dass es in Deutschland generell an Geld für junge Unternehmen mangelt. Wagniskapitalgeber wie Rocket Internet, Point Nine Capital oder Project A investieren jährlich Millionen in Startups. Doch oft gehen die Finanzierungsrunden an gerade gegründete Firmen. Größere Unternehmen, die schon ein paar Jahre länger am Markt sind, haben es schwerer. „Uns fehlt es immer noch an Wachstumskapital“, sagte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf der zweiten deutsch-französischen Digitalkonferenz. In den USA sei es sehr viel einfacher, Investitionen zu erhalten.

Deutschland plant Milliarden-Fonds mit Frankreich

Die Bundesregierung will den Vereinigten Staaten nun nacheifern und bastelt gemeinsam mit Frankreich an einem Fonds für Startups. Das Volumen: eine Milliarde Euro. Das Geld solle sowohl für Kredite von europäischen Ländern als auch für private Investitionen verwendet werden können, sagte der französische Wirtschaftsminister Michel Sapin auf der Konferenz.

„Wir wollen eine große digitale Wirtschaft auf europaweiter Basis bauen“, sagte Frankreichs Präsident François Hollande. Deutschland und Frankreich müssten „digitale Pioniere“ sein. Sapin ergänzte: „Europa muss wieder Herr der Zukunftstechnologien werden.“ Startups bräuchten dafür stärkere Unterstützung, unter anderem bei der Finanzierung. In welcher Phase die Jungunternehmen sein müssen, um den Fonds in Anspruch nehmen zu können, und wann das Geld genau bereitgestellt wird, dazu äußerten sich die Politiker nicht.

„Die zweitbeste Infrastruktur reicht nicht.“

Die Finanzierung von jungen Unternehmen war nur eines der Themen, die auf der Konferenz diskutiert wurden. So machte sich Gabriel auch für einen Netzausbau stark. „Unter der weltbesten Infrastruktur darf es Europa nicht machen“, sagte der SPD-Politiker. „Die zweitbeste reicht nicht.“ Dafür könne ein Staat durchaus auch mal Schulden aufnehmen. Werde nicht in eine bessere Telekommunikation investiert, steige die Arbeitslosigkeit und damit die Verschuldung, so Gabriel.

Im Dezember 2015 konnten nur 1,5 Prozent aller deutschen Haushalte auf Glasfaserkabel zurückgreifen, wie Daten der OECD zeigten. Die Bundesrepublik landete damit auf einem der hinteren Plätze im weltweiten Vergleich.

Quelle: Statista.