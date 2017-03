100 Milliarden Euro für den Netzausbau: Deutschland will Gigabit-Internet bis 2025

Deutschland wird in den kommenden Jahren 100 Milliarden Euro in den Ausbau der Breitbandnetze stecken. Bis 2025 soll ein flächendeckendes Gigabit-Internet zur Verfügung stehen.

Flächendeckendes Gigabit-Internet bis 2025

Schon heute stellt das von Bundesminister Alexander Dobrindt geführte Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vier Milliarden Euro für den Ausbau von schnellem Internet in unterversorgten Regionen bereit. Jetzt haben Dobrindt und Mitglieder der im März 2014 gegründeten Netzallianz Digitales Deutschland die sogenannte „Zukunftsoffensive Gigabit-Deutschland“ beschlossen. Im Rahmen dieser Strategie sollen in den kommenden Jahren 100 Milliarden Euro investiert werden. Ziel: bis 2025 Netzgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich ermöglichen.

Ausbauphasen für das Gigabit-Internet in Deutschland. (Grafik: BMVI)

Mit der modernen Infrastruktur soll auf die zu erwartenden Anforderungen durch das stetig steigende Datenwachstum reagiert werden. Insbesondere Anwendungen wie Virtual Reality und das Internet der Dinge hob Dobrindt in einer entsprechenden Mitteilung hervor. Deutschland soll dabei auf eine Verbindung von Glasfaser und dem künftigen Mobilfunkstandard 5G setzen. Aktuell haben den BMVI-Angaben zufolge rund drei Viertel aller Haushalte in der Bundesrepublik Zugang zu schnellem Internet mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde.

Fahrplan für das Gigabit-Internet in Deutschland

Konkretisiert haben BMVI und Netzallianz am Dienstag vor allem den Fahrplan für den Ausbau der Gigabit-Netze. Bis Ende 2018 sollen einer ersten Phase alle Haushalte mit einem 50 Megabit pro Sekunde schnellen Internet versorgt sein. Ab 2018 soll der Bund jährlich rund drei Milliarden Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur stecken. Die Industrie will parallel dazu rund 80 Milliarden Euro investieren. Bis Ende 2020 sollen die Voraussetzungen für einen flächendeckenden 5G-Rollout geschaffen werden. Im Jahr 2025 sollen schließlich gigabitfähige konvergente Infrastrukturen vorhanden sein.