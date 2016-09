Die besten Tweets zur gestrigen DHDL-Folge

Gestern auch wieder die Höhle der Löwen (DHDL) geschaut? Wir präsentieren die besten Tweets zur Sendung.

Vocier

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Weltweit haben Geschäftsreisende das gleiche Problem: Wie verreist der Anzug knitterfrei im Handgepäck? Zum Auftakt der Sendung haben Michael Kogelnik und Vinzent Wuttke eine Lösung mitgebracht: Mit Vocier haben die beiden in Düsseldorf ansässigen Gründer ein Gepäcklabel an den Start gebracht, das dank einer patentierten Technologie den knitterfreien Transport von Hemden und Anzügen ermöglicht. Zur Entwicklung einer Frauenlinie benötigt das Unternehmen 250.000 Euro. Dafür bieten sie den Löwen fünf Prozent ihrer Firmenanteile an.

Maschi überlegt schon ob er seine Millionen so knitterfrei durch den Zoll bekommt #DHDL — Alexandra (@afriend40) September 27, 2016

Nie wieder Bügeln? Was wird dann aus dem Bügelclou @RalfDuemmel ? #DHDL — conny nolzen (@connynolzen) September 27, 2016

Jochen Schweizer hätte gerne Knitterfreie Fallschirme #DHDL — Maik Klotz (@klotzbrocken) September 27, 2016

Ich packe meinen Koffer und nehme keinen Löwen mit. #DHDL — Francis Lannister (@F_Lannister) September 27, 2016

Deal? Nein. Zwar offeriert Ralf Dümmel den Gründern den gewünschten Betrag für 15 Prozent. Die kontern jedoch mit einem Gegenangebot über 6,5 statt fünf Prozent. Da ist Dümmel raus.

Lizza

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Marc Schlegel und Matthias Kramer stellen den Löwen Deutschlands erstes Teig-Startup vor. Die beiden Gründer aus Frankfurt schaffen mit ihrer Low-Carb-Pizza Lizza eine glutenfreie, kohlenhydratarme und proteinreiche Alternative zum konventionellen Pizzateig. Statt aus Weizen besteht der Lizzateig aus Leinsamen und Chiasamen. Um im Einzelhandel Fuß zu fassen, benötigen sie 150.000 Euro. Im Gegenzug bieten sie 10 Prozent ihrer Anteile an.

Er ist vegan, glutenfrei, low-carb und bio.



Dieser Teig scheint aus Wasser zu bestehen. Oder Papier. #DHDL — Patrick (@Quatschel) September 27, 2016

Und das Beste: Man kann die Lizza auch als Kork-Pinnwand nutzen. #DHDL — anredo (@anredo) September 27, 2016

Das ist keine Pizza… Das ist Ketzerei!!! #DHDL — FloFlo (@coffeinum1) September 27, 2016

Glutenfreie, hefelose, teilentölte Chiasamen-Pizza. Was kommt als Nächstes? Currywurst aus alten DDR-Schulheften? #DHDL — Imre Grimm (@ImreGrimm) September 27, 2016

Ich glaube, das Gesicht von Carsten Maschmeyer besteht auch überwiegend aus Chiasamen-Pizzateig. #DHDL — Imre Grimm (@ImreGrimm) September 27, 2016

Lizza ist bisher unser erfolgreichstes #DHDL Startup in der 1h! Wie bei allen, noch ein langer Weg, aber, WOW eindrucksvoller Start! #DHDL — Frank Thelen (@frank_thelen) September 27, 2016

Deal? Ja. Und das mit einem Gegenangebot! Zunächst wollen sich Maschmeyer und Thelen für dieselbe Summe mit 30 Prozent beteiligen. Die Gründer bieten 25 Prozent an. Weil die Löwen „keine machtpolitischen Ziele“ haben, lassen sie sich drauf ein. Ein Novum.

We Charge

WeCharge: Andreas Fesl

Die Elektromobilität steht vor Tür. Doch die richtige Ladestation zum richtigen Zeitpunkt zu finden kann mancherorts problematisch sein. Andreas Fesl will das ändern. Mit seinem Unternehmen WeCharge will der Gründer ein Netzwerk aus öffentlichen Ladestationen in Privathaushalten aufbauen. Per App sollen Nutzer die Steckdose anzapfen und auch den Verbrauch innerhalb von Sekunden abrechnen können. Zur Finanzierung des Projekts fordert er allerdings eine rekordverdächtige Summe: Drei Millionen Euro im Tausch für 30 Prozent seiner Anteile.

Lencke Steiner wäre von Anfang an raus gewesen, weil die drei Millionen leider ihr Privatvermögen überstiegen hätten. #DHDL — André (@Leitung296) September 27, 2016

3 Mio für ein Ladegerät?

Um diesen Preis zu rechtfertigen, muss er das Ladegerät weiß und hinten einen angebissenen Apfel drauf machen #DHDL — Julian (@DerJulian) September 27, 2016

Bewerbung...ich hab mit einer Firma 8 Millionen versenkt 😂😅😂 #DHDL — Zombie Squirrel (@moppisquirrel) September 27, 2016

Der Mann beim Bewerbungsgespräch: "Also ich bin für den Job gut, weil ich mal in einem anderen Job schlecht gearbeitet habe" #DHDL — MisterwanwaLP (@MisterwanwaLP) September 27, 2016

Der @frank_thelen war so geladen, ich hätte meinen Elektroroller für 420 km an ihm aufladen können. #DHDL — André Braun 📷 (@neonblind) September 27, 2016

Eher ein Fall für Peter Zwegat als für #DHDL — Stefan F. (@KoenigStef) September 27, 2016

Deal? Nein. Das Konzept fällt durch. Thelen spricht sogar von einem „wirren Misthaufen“. Die Löwen lassen sich vor allem von den vorherigen Pleiten des Unternehmers abschrecken.