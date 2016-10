Die besten Tweets zur gestrigen DHDL-Folge

Gestern auch wieder DHDL geschaut? So viele Deals in einer Sendung gab es noch nie. Wir präsentieren die besten Tweets.

Das Kaugummi

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Kaugummi und gesund? Passt das zusammen? Ja, glauben die Gründer Ingo Hofmann, Andrej Mangold und Marcel Graf. Unter der Marke „DasKaugummi“ vertreiben sie im Shop und stationär ein zuckerfreies Kaugummi, das in exotischen Geschmacksrichtungen wie Zitrone-Basilikum oder Holunderblüte-Minze daherkommt. Jetzt soll die Produktion angekurbelt und der Bekanntheitsgrad der Marke gesteigert werden. Für ein Investment von 250.000 Euro bieten sie den Löwen zehn Prozent ihrer Firma an

Wieder ne Süßigkeit, die irgendwelche Hipster gesünder machen wollen. Das verkraftet mein verfettetes Herz nicht! #DHDL — Marc Ries (@Rieslinger) October 4, 2016

Und übrigens: wer DAS Kaugummi sagt, der sagt auch DAS Nutella.

Und DAS mag ich nicht. #dhdl — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) October 4, 2016

Ich würde das Kaugummi nur in den Sorten Tasty Donut, Creamy Mandarin, Lovely Peach oder Fizzy Berry kaufen. #DHDL — anredo (@anredo) October 4, 2016

"Ich habe mal mit Angelina Jolie ein Kaugummi geteilt. Das war nicht schön, daher bin ich raus."



Carsten Maschmeyer #DHDL — Herdelhein (@herdelhein) October 4, 2016

Jochen Schweizer bastelt aus den Kaugummis ein Trampolin für Erlebnis-Events. #DHDL — emshapro (@emshapro) October 4, 2016

Deal? Jein. Ralf Dümmel bietet den Gründern die erhoffte Summe für 20 Prozent, allerdings platzt der Deal in den Verhandlungen nach der Sendung..

Gruezi Bag

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Markus Wiesböck aus Bayern hat mit dem Gruezi Bag einen Schlafsack entworfen, der bei kalten Temperaturen wärmt, bei Wärme ausreichend Luft durchlässt und bei jedem Wetter unter freiem Himmel einsetzbar ist. Der mit Wolle gefüllte Schlafsack ist nach eigenen Angaben unempfindlich gegen Nässe, hat mit 690 Gramm ein geringes Gewicht und kann bis zu Temperaturen von minus 17 Grad verwendet werden. Auch das Design soll überzeugen. Zur Expansion ins europäische Ausland erhofft sich der Gründer ein Investment über 50.000 Euro und bietet dafür zehn Prozent seines Unternehmens.

Jetzt gibts das Gelumpe beim Woolworth in der Grabbelkiste.#DHDL — MariaeGloria (@mariae_gloria) October 4, 2016

Jochen so: "Drinnen ist nichts für mich. Ich springe nur Fallschirm."

Frank so: "Draußen ist nichts für mich. Ich sitze nur am PC."#DHDL — André (@Leitung296) October 4, 2016

"Ich habe einen neuen Schlafsack entwickelt"



Hmm aha.



"Er ist gesund, vegan, glutenfrei und recycelbar"



Ich investiere!#DHDL — anredo (@anredo) October 4, 2016

"Darf ich mir mal Ihren Sack anschauen?"



Ach Judith, du alte Flirtbirne! #DHDL — Schmagülzchen (@PeppermintPatty) October 4, 2016

Über Nordkorea mit dem Fallschirm abspringen und eine Nacht im Schlafsack überleben.



Das Jochen Schweizer Erlebnis-Paket.#DHDL — Benny Illinger (@IamIllgner) October 4, 2016

Deal? Ja, allerdings unter Vorbehalt. Nach Angaben von Ralf Dümmel sollen die Verhandlungen noch laufen. Dümmel bot dem Gründer 100.000 Euro und wollte 25,1 Prozent der Anteile.

Caketales

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Spektakuläre Torten gibt es nur beim Konditor? Nadine Brams und Gregor Kessler wollen mit ihrem Unternehmen Caketales auch Zuhause für viel Backspaß sorgen. Dazu bieten sie verschiedene Stecksysteme aus Keramik an, welche zur Herstellung von Torten geeignet sind. Gemeinsam wollen die beiden Gründer ihre Tortenständer über Back-Partys mit Tutorinnen vertreiben. Dafür wird eine Finanzspritze in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Im Gegenzug winken den Löwen 20 Prozent der Anteile an ihrer GmbH.

"Ich wollte einen Kuchen, der aussieht wie meine Tochter, und sie dann auffressen." Sehr normal. #DHDL — Anja Rützel (@aruetzel) October 4, 2016

Ich glaube, Carsten Maschmeyer ist im Mittelteil auch selbstgebacken und wurde dann dekoriert. #DHDL — Imre Grimm (@ImreGrimm) October 4, 2016

Wenn der Kuchen spricht, hat der Dümmel Pause. #DHDL #Kalauer — Paul Bekedorf (@paulbekedorf) October 4, 2016

Hat der Kuchen denn WLAN und eine selbstbackende App? #DHDL — twittstorm (@tasteslikecyan) October 4, 2016

Deal Ja. Wieder schlägt Dümmel zu. Auf seine Forderung über 30 Prozent der Anteile gehen die Gründer ein.