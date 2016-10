Die besten Tweets zur gestrigen DHDL-Folge

Gestern auch wieder DHDL beziehungsweise die Höhle der Löwen geschaut? Wir präsentieren die besten Tweets zur Sendung.

Suck It

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Der Name sorgt schon gleich zu Beginn für Stirnrunzeln, doch für Max Scharpenack und seinen Geschäftspartner Elvir Omerbegovic zählt nur die Idee: Mit Suck It haben haben die beiden fünf bekannte Clubgetränke als Wassereis produziert – ohne Kühlung lagerbar. Um die Marke außerhalb von deutschen Festivals auch international bekannt zu machen, benötigen die Gründer ein Investment von 350.000 Euro. Dafür bieten sie den Löwen zehn Prozent der Unternehmensanteile an.

Schon ein übelst krasser Move wie @frank_thelen einfach so in ein Wassereis beißt ohne die Miene zu verziehen. #dhdl — Ada Blitzkrieg (@bangpowwww) October 11, 2016

Welche perverse Sau LUTSCHT denn Wassereis? Das wird häppchenweise abgebissen und im Mund geschmolzen. #DHDL danke, Angela! Ehrlich. — Perkele (@BaldOfFortune) October 11, 2016

Oh je, der Maschmeyer hat besoffen aufm Rasen gelegen und seine Garten-Praktikantin musste hinterher die Kotze weg machen. #DHDL — Marian (@HerrUschi) October 11, 2016

Deal? Nein. Auch wenn Frank Thelen die Gründer für ihren Umgang mit den Zahlen lobte und vor allem Ralf Dümmel ein Investment in Erwägung zog, gingen sie leer aus. Keiner der Löwen wollte in ein alkoholisches Produkt investieren.

Sunnybag

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Als Nächstes betreten Stefan Ponsold und Philip Slapar von Sunnybag das Parkett. Bei ihren Produkten wird mobile Energieversorgung mit erneuerbarer Energiegewinnung verbunden: Dünne und flexible Solarpanels sind in einer Tasche oder einem Rucksack integriert und mit einem Akku verbunden, mit dem beispielsweise ein Smartphone aufgeladen werden kann. Das soll je nach Sonneneinstrahlung zwischen zwei und sechs Stunden dauern. Für ihr Startup hoffen die beiden Gründer auf ein Investment von 200.000 Euro und bieten den Löwen dafür 10 Prozent Firmenanteile.

Morgens die Sunnybag



Abends den Schnarchrucksack #DHDL — Anna Tischa (@ladyyyylike) October 11, 2016

Ich wohne in Hamburg, wir könnten diese Tasche nie benutzen 🌧☔️ #DHDL — Wenke (@wenked) October 11, 2016

Ich lege gerne meine Tasche stundenlang weit weg von mir in die pralle Sonne. #DHDL — anredo (@anredo) October 11, 2016

Jochen so: "Beim Fallschirmspringen stört die Tasche um den Hals leider. Ich bin raus." #DHDL — André (@Leitung296) October 11, 2016

Jetzt kann man noch länger PokemonGo spielen, ohne, dass der Akku leer wird. Freue mich auf die Zusammenarbeit @SunnyBAG1 #DHDL — Ralf Dümmel (@RalfDuemmel) October 11, 2016

Deal? Ja. Wie schon in der letzten Sendung zeigt sich Ralf Dümmel beteiligungsfreudig. Er bietet den Gründern den geforderten Betrag für 20 Prozent der Anteile. Nach einem abgelehnten Gegenangebot schlagen die Gründer doch ein.

Onkel Wolle

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Weiter geht’s mit Katja und Markus Lambrecht von Onkel Wolle: Das Jungunternehmen vermittelt auf seiner Website professionelle KFZ-Mechaniker als Begleitung für den Gebrauchtwagenkauf. Der Service beinhaltet eine Untersuchung des gewünschten Fahrzeugs auf technische Mängel, eine Probefahrt sowie Unterstützung bei der Preisverhandlung. Damit das Projekt bundesweit durchstarten kann, benötigen die drei Gründer 50.000 Euro. Dafür bieten sie 16,5 Prozent ihres Unternehmens.

Onkel Wolle, klingt wie 1 Onkel in dessen Auto man lieber nicht einsteigt. #DHDL — ℓɨsɑ. (@snowxwhite__) October 11, 2016

Wenn Onkel Wolle vom Auto nicht begeistert ist, dann ruft er: "Hölle, Hölle, Hölle! "#DHDL — Peet. ☀ (@PeetsView) October 11, 2016

Ich habe auch nicht viel Ahnung von Autos, mein erstes Auto hat sich als bügel-clou herausgestellt. #DHDL — BettChiller (@DerBettChiller) October 11, 2016

Ich komm aus Duisburg. Hier tauschen wir Handys gegen Autos. Ich brauch keinen Onkel Wolle.. #DHDL — Zashay (@PhatB3) October 11, 2016

" Ich denke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich über Ihre Fragen."



Mein Ende von jedem einzelnen Referat.



In der 7. Klasse#DHDL — Anna Tischa (@ladyyyylike) October 11, 2016

Onkel Wolle - aber nix Kriege



#DHDL — don't panic_berlin (@dontpanicBerlin) October 11, 2016

Deal? Nein. Die Löwen haben Schwierigkeiten, das Geschäftsmodell zu verstehen, müssen mehrmals nachfragen. Auch die bisherigen Zahlen überzeugen sie nicht. Das war nix.