Die besten Tweets zur gestrigen DHDL-Folge

3,32 Millionen Menschen haben gestern DHDL geschaut. Neuer Rekord. Wir präsentieren die besten Tweets zur beliebten Gründershow.

Eball

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Die Idee könnte aus einem Science-Fiction-Film stammen, soll nach dem Willen von Uli Sambeth aber schon jetzt Realität werden: Der Gründer aus Essen hat ein Segway-ähnliches Gefährt entwickelt, das auf einer Kugel rollt. Der sogenannte E-Ball fährt durch Verlagerung des Fahrergewichts nicht nur nach rechts und links sowie nach vorne und hinten, sondern wird auch schneller, je mehr Gewicht verlagert wird. 250.000 Euro hat der Vater von fünf Kindern bereits in die Entwicklung gesteckt. Zur weiteren Unterstützung im Vertrieb erhofft sich der Gründer ein Investment von 500.000 Euro und bietet dafür 12,5 Prozent seines Unternehmens.

So ein Dings mit Note 7 und du kannst bis ins Weltall #DHDL — Andre'  (@andre_p_berlin) October 18, 2016

Liebe Kinder. Sowas mit einer Kugel untendrunter hatten wir alten Leute früher in unseren Computermäusen, nämlich. #DHDL — Sven. (@Hej_Sven) October 18, 2016

"Der eBall muss nach zukunft aussehen, was sollen wir tun?"



"Bunte LEDs!"



"YAAAAS!"#dhdl — René (@neontraumata) October 18, 2016

Maschmeyer versteht nicht, wo der Chauffeur sitzen soll. #dhdl — covermylife (@covermylife) October 18, 2016

Ich freue mich schon auf die Kaufempfehlungen bei Amazon

"Kunden, die #DHDL eBall kauften, kaufen auch:

- Gips

- Krücken

- Ibuprofen — Julian (@DerJulian) October 18, 2016

"Ok, er fährt." 🙈😂

So hat er seinem Sohn vermutlich auch das Radfahren beigebracht.#DHDL — Laura Meyer (@MissCreARTiv) October 18, 2016

Deal? Ja. Und was für einer – erst winken alle Löwen angesichts der nicht vorhandenen Marktreife des Produkts ab. Dann reißt Judith Williams das Ruder herum und macht einen historischen Deal klar: Alle fünf Löwen beteiligen sich an einer Idee. Auf das Angebot für 50 Prozent der Firmenanteile geht der Gründer ein.

Gold’s

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Eine Lifestyle-Marke für Bartöle, das ist die Idee von Johannes Keppler, Martin Ganskow und Martin Kroll. In ihrem auf dem Namen Gold’s getauften Shop bietet das Gründerteam insgesamt drei verschiedene Bartöle für die Generation Hipster an. Die Besonderheit: Im Unterschied zur Konkurrenz sollen die Produkte nicht mit Wasser oder Alkohol gestreckt werden, sondern ausschließlich mit Hanfsamenöl, Mandelöl oder Parfümöl daherkommen. Um ihr Sortiment zu erweitern und das Marketing auszubauen, benötigen die bärtigen Gründer Kapital in Höhe von 75.000 Euro. Dafür bieten sie den Löwen zehn Prozent an ihrem Unternehmen.

Endlich Innovatives für meinen gepflegten Damenbart. #DHDL — MariaeGloria (@mariae_gloria) October 18, 2016

Definiere Hipster-Startups:

Wir haben keine Kohle und keine Ahnung, aber machen erstmal Shirts und Mützen mit unserem Logo drauf. #DHDL — Sven. (@Hej_Sven) October 18, 2016

Ist das Bart-Ding nicht schon durch? Na, wobei: Als nächstes kommt bestimmt die Vokuhila wieder, da lässt sich Gøld’s prima recyceln. #dhdl — Florian Blaschke (@trotzendorff) October 18, 2016

Maschmeyer hat keinen Bartwuchs, er ist raus. Thelen kennt nur Bart Simpson. Raus. #DHDL — Charlie Waffles (@DaCo0609) October 18, 2016

Idee für einen Deal: Ein mobiler Bart-Pflegeservice auf einem Hoverboard. #DHDL — Benny Illinger (@IamIllgner) October 18, 2016

Deal? Nein. Mit dem Bart-Business kann sich keiner Investoren anfreunden, wohl auch, weil keiner von ihnen einen hat. Auch Jochen Schweizer sagt ab. Die Gründer gehen leer aus, bekommen jedoch den Tipp, aus eigener Kraft langsam zu wachsen.

Joidy

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Geschenke per Whatsapp verschicken? Philippe Singer und Timo Müller von Joidy aus Berlin wollen das ermöglichen. In der App wählt der Nutzer zuerst einen Kontakt auf dem Smartphone aus, dann ein passendes Geschenk – zum Beispiel einen Song oder eine Smartwatch – und bezahlt abschließend mit Paypal oder Kreditkarte. Das Geschenk wird mit einer persönlichen Video- oder Textnachricht geschmückt und auf den Weg gebracht. Mühseliges Verpacken soll so der Vergangenheit angehören. Für eine strategische Partnerschaft benötigen die beiden Gründer 200.000 Euro und sind bereit, dafür 10 Prozent Firmenanteile abzugeben.

Geschenke über Tinder verschicken.

Genau meine Tasse große Freude. #dhdl — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) October 18, 2016

Die Jungs sind so alt wie ich & haben ne App entwickelt. Ich? Ich liege auf der Couch und bin zu blöd um ne Chips-Tüte zu öffnen. #DHDL — Marc Ries (@Rieslinger) October 18, 2016

Hoffe, dass via #Joidy auch Rhetorikkurse an spätpubertierende App-Gründer verschenkt werden können. #DHDL — Berny Nö (@Berny_Noe) October 18, 2016

"Magst du mir nicht endlich was über Joidy schenken?"

"Kann man Syphillis als Geschenk verschicken?"#DHDL — The Blocks (@m_blocksberg) October 18, 2016

Maschmeyer: "Sie brauchen ein prominentes Testimonial. Wie wäre es mit Joidy Foster?" #DHDL — anredo (@anredo) October 18, 2016

Wer mir was schenken will, findet ausreichend viele Dinge auf meiner Amazon-Wunschliste. Adresse ist hinterlegt. #DHDL — Quarkkrokettchen (@anneschuessler) October 18, 2016

"Wir hatten in letzter Zeit Gespräche mit Investoren"

Ist wie beim Date "Wie sieht es aus? Es gäbe da noch andere Damen mit Interesse" #DHDL — Julian (@DerJulian) October 18, 2016

Deal? Nein. Zwar wünschten sich die Gründer vor allem Frank Thelen als Investor, der stieg aber früh aus. Immerhin machte Jochen Schweizer ein Angebot, das wiederum die Gründer ausschlugen. Im Nachgang der Sendung sicherte sich Joidy aber ein Investment von Prosiebensat1.