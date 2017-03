Club der Einhornzüchter: Das sind die 5 erfolgreichsten Startup-Investoren

Sie geben Millionen – und verdienen Milliarden. Investoren aus dem Silicon Valley machen aus kleinen Startups große Internetkonzerne. Doch wer macht die lukrativsten Deals? Ein Überblick.

Sequoia Capital

Gilt als der mit Abstand erfolgreichste Kapitalgeber der Welt. Die 1972 im kalifornischen Menlo Park gegründete Venture-Kapital-Firma stattete bereits Apple mit Geld aus, da wusste noch niemand etwas mit Begriffen wie Macintosh oder iPod anzufangen. Die von Sequoia finanzierten Unternehmen bilden nach Eigenangaben heute etwa 22 Prozent des US-Börsenindex Nasdaq ab. Hierzulande wurde Sequoia vor allem durch sein Investment in das Berliner Startup 6Wunderkinder bekannt.

Die spektakulärsten Investments

Unternehmen Investmentvolumen Exitvolumen Whatsapp 60 Millionen US-Dollar 19 Milliarden US-Dollar Youtube 11,5 Millionen US-Dollar 1,65 Milliarden US-Dollar Linkedin 4,7 Millionen US-Dollar 2,6 Milliarden US-Dollar Palo Alto Networks 10 Millionen US-Dollar 2,84 Milliarden US-Dollar

Accel Partners

Diese Venture-Kapital-Firma aus Palo Alto verbindet man vor allem mit Facebook. Im Mai 2005 stieg Accel als einer der ersten Investoren beim sozialen Netzwerk ein und sicherte sich für nur 12,7 Millionen US-Dollar eine zehnprozentigen Anteil. Auch sonst ist Accel umtriebig: Bisher wurden mehr als 300 Neugründungen finanziell unterstützt. Schätzungen zufolge verwaltet das Unternehmen rund sechs Milliarden US-Dollar.

Die spektakulärsten Investments

Unternehmen Investmentvolumen Exitvolumen Facebook 12,7 Millionen US-Dollar 16 Milliarden US-Dollar Groupon 30 Millionen US-Dollar 700 Millionen US-Dollar Atlassian 60 Millionen US-Dollar 1,1 Milliarden US-Dollar Lynda 103 Millionen US-Dollar 1,86 Milliarden US-Dollar

Bessemer Venture Partners

Gehört zu den ältesten institutionellen Startup-Investoren der Welt. Bis ins Jahr 1911 reicht die Geschichte der Firma zurück – damals entstand Bessemer aus dem Verkauf von Anteilen am Stahlriesen Carnegie Steel. Heute steckt das Geld in digitalen Geschäftsmodellen. Nach aktuellem Stand gehen insgesamt 117 Börsengänge auf das Konto von Bessemer. Mit Zenmate gehört auch ein Berliner Startup zum Portfolio.

Die spektakulärsten Investments

Unternehmen Investmentvolumen Exitvolumen Skype unbekannt 8,5 Milliarden US-Dollar Linkedin 12,8 Millionen US-Dollar 352 Millionen US-Dollar Twitch 15 Millionen US-Dollar 970 Millionen US-Dollar Yelp 5 Millionen US-Dollar 107 Millionen US-Dollar

Benchmark Capital

Vergleichsweise jung und in den Anfängen des Dotcom-Booms entstanden. Mit einer Beteiligung an Ebay bewies Benchmark zu dieser Zeit schnell den richtigen Riecher. Das 6,7-Millionen-Dollar-Investment gehört bis heute zu den lukrativsten Investments im Silicon Valley. Das könnte sich wiederholen: Benchmark Capital ist unter anderem am Ridesharing-Dienst Uber beteiligt, der mit 50 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Die spektakulärsten Investments

Unternehmen Investmentvolumen Exitvolumen Snap Inc. 12,5 Millionen US-Dollar 3,4 Milliarden US-Dollar Twitter 35 Millionen US-Dollar 1,82 Milliarden US-Dollar Instagram 7 Millionen US-Dollar 1,0 Milliarden US-Dollar Jasper 32,5 Millionen US-Dollar 1,4 Milliarden US-Dollar

Kleiner Perkins Caufield & Byers

Wie Sequoia Capital wurde auch Kleiner Perkins 1972 im Silicon Valley gegründet und gehört damit zu den Dinos unter den Startup-Investoren. Sie machten vor allem während des Dotcom-Hypes mit Beteiligungen an AOL, Amazon und Netscape von sich reden. In Berlin unterhält Kleiner Perkins eine Beteiligung an Relayr.

Die spektakulärsten Investments

Unternehmen Investmentvolumen Exitvolumen Snap Inc. 485 Millionen US-Dollar 3,4 Milliarden US-Dollar Zynga 25 Millionen US-Dollar 1,0 Milliarden US-Dollar Nest unbekannt 3,2 Milliarden US-Dollar Google 25 Millionen US-Dollar 1,2 Milliarden US-Dollar

