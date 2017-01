Die Höhle der Löwen: CSU-Politikerin ersetzt angeblich Jochen Schweizer

Die Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl wird offenbar neue Investorin bei „Die Höhle der Löwen“. Sie würde damit Jochen Schweizer ersetzen, der seinen Rückzug aus der TV-Show verkündet hatte.

Seit Jochen Schweizer im November seinen Rücktritt als Investor in der beliebten TV-Show „Die Höhle der Löwen“ verkündet hat, konnten Fans und Medien über seinen Nachfolger nur spekulieren. Macht der deutsche Kultunternehmer Wolfgang Grupp das Rennen? Hat Rainer Callmund eine Chance? Wäre auch Oliver Samwer denkbar?

Jochen Schweizer hat die Höhle der Löwen verlassen. Die Nachfolgerin steht jetzt offenbar fest. (Foto: Vox)

Wenn es stimmt, was bild.de am Freitagabend berichtet, ist die Antwort jetzt gefunden: Wie die Zeitung aus dem Umfeld des verantwortlichen TV-Senders Vox erfahren haben will, übernimmt die CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl den vakanten Jurorenplatz von Jochen Schweizer. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht. Bislang äußerten sich weder Vox noch Wöhrl zu der Meldung. Auf eine entsprechende Anfrage von t3n reagierte der TV-Sender zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht.

Dagmar Wöhrl: CSU-Politikerin und Millionärin

Sollte Dagmar Wöhrl tatsächlich in den Investorenkreis von „Die Höhle der Löwen“ berufen werden, wäre das eine faustdicke Überraschung. Wöhrl wäre das erste Mitglied des Regierungskabinetts von Bundeskanzlerin Angela Merkel, das an der beliebten TV-Show teilnimmt. Wöhrl war von 2005 bis 2009 parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und sitzt seit 1994 im deutschen Bundestag. 1977 wurde sie außerdem zur Miss Germany gewählt.

Dagmar Wöhrl, Mitglied des CSU-Präsidiums, soll neue TV-Löwin werden. (Foto: dpa)

Unternehmenserfahrung brächte die 62-Jährige ebenso mit wie das für die Investments in der Gründershow notwendige Kleingeld: So gründete Wöhrl unter anderem eine Rechtsanwaltskanzlei und ist mit dem erfolgreichen ModehausUnternehmer Hans-Rudolf Wöhrl verheiratet. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel sollen demnächst aufgenommen werden.

Mehr zum Thema: „Die Höhle der Löwen“ geht in die Verlängerung: Vierte Staffel kommt 2017