Zu Gast bei Microsoft: Trends und Technologien des digitalen Journalismus

Das Digital Media Camp findet in diesem Jahr in Partnerschaft mit Microsoft statt, die im frisch bezogenen neuen Headquarter in München die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Das Digital Media Camp ist ein Barcamp rund um digitale Medien und digitalen Journalismus und wird vom Media Lab Bayern ausgerichtet. Nach klassischen Barcamp-Regeln kann jeder eine Session anbieten, seine Learnings präsentieren oder einen Workshop zu einem von ihm selbst gewählten Thema leiten. Welche Sessions stattfinden, stimmen die Teilnehmer demokratisch ab. Gleich beim Ticketkauf gibt’s die Möglichkeit, Themenvorschläge für Sessions einzureichen, über die online bereits ein erstes Voting stattfindet.

Was sind die neuesten Trends und Technologien im digitalen Journalismus? Mit welchen Tools arbeiten Newsrooms? Welche Best Practices und Learnings haben wir schon und worauf gibt es noch überhaupt keine Antwort? Um solche Fragen dreht sich das Digital Media Camp am 11. und 12. Februar 2017 bei Microsoft in München. In diesem Jahr gibt es verschiedene Themenstränge, über die diskutiert werden soll und darf: Tools für Newsrooms, Audience Development, Social Web & News, Digitale Tech-Trends, Digital Storytelling. Zum Auftakt des Digital Media Camp im Februar 2016 fanden sich auf Anhieb 130 Begeisterte, die über die Zukunft des Digitalen diskutieren wollten. Damals hatten die Teilnehmer Themen wie „Snapchat für Dummies“, „Was wir von Pornoseiten lernen können“, „Messenger & Journalismus“ oder „Datenschleuder SmartTV“ auf der Agenda.

Digital Media Camp im Überblick

Datum und Ort:

11. und 12. Februar 2017

Microsoft, München

Themen: