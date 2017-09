Die digitale Küche: Dash-Button und Alexa sind erst der Anfang

Anzeige

Das Internet of Things und die Digitalisierung machen auch vor der Küche nicht halt. Wie digital die Küchen- und Food-Branche schon ist und noch werden wird, erfahrt ihr auf der Rhizome17 in Hamburg.

Mit der „Rhizome – Connected Kitchen Conference“ lädt die Münchner Plattform „Home Connect“ diesen September erstmalig zu einer umfassenden Konferenz rund um die Digitalisierung der Küche ein. Für die in Partnerschaft mit der NEXT17 in Hamburg stattfindende Veranstaltung können sich interessierte Gäste ab sofort hier bewerben.

Die Zukunft ist digital, schon längst ist die neue Technologie auch in unseren privaten Räumen angekommen und findet sich auch in der Küche wieder. Der Kühlschrank meldet sich, wenn die Milch leer ist und bestellt direkt neue zu uns nach Hause, Rezepte werden auf den Thermomix geladen und das Gerät selbst signalisiert dem Benutzer, wann welche Zutat hinzugefügt werden muss. Der Ofen registriert, wenn wir den schweren Braten in den Händen halten und öffnet selbstständig die Ofentür.

Welche Veränderungen und Herausforderungen dies nicht nur für den Endkonsumenten, sondern auch für die gesamte Nahrungsmittelindustrie und Technologiebranche mit sich bringt, soll am 20. September bei der ersten Rhizome – Connected Kitchen Conference in Hamburg diskutiert werden. In einer mehrteiligen Vortragsreihe wird sich eine Runde aus Forschern, Unternehmern, Journalisten, Technik- und Ernährungs-Experten sowie Influencern den wichtigsten Fragen rund um Entwicklungen und Innovationen in der Symbiose von Mensch, Nahrung und Maschine stellen.

Speaker und Programm

Drei Panel Talks bieten den thematischen Rahmen. Zwischendurch wird es Lunch und Coffee Breaks geben, welche sich zum Netzwerken unter den Teilnehmern anbieten. Zu den Speakern gehören der Sternekoch Tim Raue, Daniel Kats, Global Head of Sales bei Indoor Urban Farming GmbH, Mengting Gao, Gründerin von Kitchen Stories, sowie Jens Drubel, Geschäftsführer von Allyouneedfresh.de oder die Ernährungexpertin Anja Tanas. Außerdem werden Mario Pieper, CDO von BSH Home Appliances, und Stefan C. Heilmann, CEO der IEG Investment Banking Group, sprechen. Alle Speaker mit Kurzbeschreibung findest du hier.

Tickets für die Rhizome17

Die Rhizome17 ist ein Invitation-only-Event und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Du willst an der Rhizome17 teilnehmen?

Die Rhizome – Connected Kitchen Conference im Überblick

Daten und Location

am 20. September 2017 von 10 bis 18 Uhr

Trend Kitchen & Club, Große Elbstraße 212, 22767 Hamburg

Web: https://rhizomeconf.com

Themen