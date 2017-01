Digitale Macher aufgepasst: Deutscher Digital Award 2017 prämiert die besten Projekte

Anzeige

Die besten digitalen Kreationen will der Deutsche Digital Award auch 2017 wieder prämieren. Digitale Macher können sich noch bewerben.

Der Deutsche Digital Award ist in die dritte Runde gestartet. Der Einreichungszeitraum für den durch den Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. verliehenen Preis geht noch bis zum 3. Februar 2017. Das umfangreiche Kategoriensystem wurde an drei Stellen angepasst, um aktuelle Entwicklungen der Branche abzubilden. Die Verleihung des Deutschen Digital Awards ist am 27. April in Berlin und wird – wie schon bei der Premiere in 2015 – von TV-Satiriker Jan Böhmermann moderiert.

Der 2015 erstmals verliehene Deutsche Digital Award zeichnet Leistungen der Digitalbranche in ihrer gesamten Bandbreite aus. Bewerben können sich Werbe-, Design-, Internet- und Kommunikationsagenturen wie auch Werbungtreibende, Freiberufler und Unternehmen aus dem Bereich digitale und vernetzende Medien mit ihren besten digitalen Kreationen. Voraussetzung für die Einreichung ist, dass die Arbeiten erstmals in diesem Jahr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz veröffentlicht wurden. Die Einreichung erfolgt über die Award-Website. Wer mit Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet wird, sammelt Kreativpunkte für das Digitale Kreativranking, das der BVDW gemeinsam mit den Medienpartnern Horizont und Werben & Verkaufen veröffentlicht, sowie für das Horizont-Kreativranking. Die Preisverleihung findet am 27. April in Berlin statt – dieses Mal wieder unter der Moderation des TV-Satirikers Jan Böhmermann.

Deutscher Digital Award: 2017 mit erweitertem Kategoriensystem

Neun Hauptkategorien bilden die relevantesten Bereiche der Digitalbranche ab. Um aktuelle Entwicklungen abzubilden, wird der Deutsche Digital Award um mehrere Unterkategorien ergänzt: Programmatic Creativity (Hauptkategorie Digital Advertising Formats) und Influencer-Marketing (Hauptkategorie Branded Content). Außerdem wird die Unterkategorie Digital Installations/Events um die Aspekte Virtual Reality und Augmented Reality erweitert.

Dem Deutschen Digital Award liegt ein umfangreiches Bewertungssystem zugrunde. Neben spezifischen Anforderungen für die einzelnen Kategorien finden drei übergeordnete Bewertungskriterien in allen Kategorien Anwendung: Der Innovationswert des Beitrages (Ist die Idee neu? Treibt die Arbeit den digitalen Wandel?), die handwerkliche Leistung (Finden die Kernbereiche des digitalen Arbeitens wie Content, Gestaltung, technische Umsetzung Anwendung?) und der Joy of Use (Nutzerzentrierung: Stellt die Arbeit die Bedürfnisse des Nutzers in den Vordergrund und stellt sie einen Mehrwert da?).

Jetzt für den Deutschen Digital Award bewerben

Der Deutsche Digital Award im Überblick

Datum und Ort der Preisverleihung:

27. April 2017

Motorwerk, Berlin

Tickets: