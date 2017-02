Die digitale Tranformation meistern – 30 x „Deutschland 4.0“ im Abo-Bundle

In der digitalen Wirtschaft hinkt Deutschland hinterher. Wie wir diesen Rückstand aufholen können, behandelt das Buch „Deutschland 4.0“. Sichere dir jetzt eins von 30 Exemplaren gratis!

Jetzt abonnieren!

Deutschland ist in vielen Bereichen Marktführer – nur in der digitalen Wirtschaft sieht das ein bisschen anders aus. Ausgerechnet! Denn die prognostizierte vierte Industrielle Revolution verspricht die komplette Digitalisierung der Industrie. Höchste Zeit also, dass Deutschland in dieser Hinsicht endlich aufholt und sich zu einem Global Player entwickelt. Wie das gelingen könnte, darüber haben sich zwei Personen mit unterschiedlichem Hintergrund den Kopf zerbrochen: Tobias Kollmann leitet den Lehrstuhl E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen und ist Mitgründer von Autoscout24, Holger Schmidt schreibt als Chefkorrespondent mit Schwerpunkt Internet für das Magazin Focus aus Berlin. Zusammen gehen sie Fragen nach wie: Was haben wir aus der bisherigen Digitalisierung gelernt? Wie ist es um die digitale Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft bestellt? Und wie könnte ein digitaler Masterplan für Deutschland aussehen? Bei der Themenbrisanz erstaunt es nicht, dass der Titel schon vor Erscheinen zum Amazon-Bestseller avancierte.

Interessiert?

Jetzt abonnieren!