Digitale Transformation betrifft alle: Dieses Event führt sie euch vor Augen

Rund ums Digitale geht es bei der Hub-Conference in Berlin. Das Event holt viele Branchen-Größen in die Hauptstadt.

Am 22. November findet in der Station in Berlin die internationale Hub-Conference statt. Der Veranstalter Bitkom erwartet 2.000 Teilnehmer, 400 Startups, 130 Sprecher und 70 Aussteller, die Inspiration für das Business von heute und morgen bringen.

Auf der fünften Hub-Conference präsentieren aber nicht nur Startups ihre digitalen Geschäftsmodelle, es geht auch darum, wie Global Player ihren Weg in die digitale Transformation finden. Die gesamte Konferenz findet in englischer Sprache statt.

Hub-Conference: 6 Bühnen, 130 Speaker

Auf sechs verschiedenen Bühnen erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm. Auf der Red Stage beleuchten die Keynote-Speaker die digitale Zukunft, auf der Blue Stage geht es um die aktuellen Trends und Herausforderungen für Unternehmen, auf der Black Stage zeigen Startups innovative Geschäftsmodelle und in drei Workshop-Areas geht es um die Umsetzung der digitalen Transformation in der Praxis. Parallel zur Konferenz zeigen in einem Ausstellungsbereich rund 70 Unternehmen und Forschungseinrichtungen innovative Technologien und Lösungen.

Als Speaker sind unter anderem Digitalexperte Jeff Jarvis, President Microsoft International, Jean-Philippe Curtois und Zalando-CTO Philipp Erler dabei. Aber auch Größen wie TUI-Group-CEO Friedrich Joussen, Carsten Kengeter, CEO Deutsche Börse AG, und Hans-Holger Albrecht, CEO von Deezer, werden auf der Bühne vertreten sein.

Innovators’ Pitch Teil der Hub-Conference

Ein Teil der diesjährigen Hub-Conference ist der Innovators’ Pitch. Die Finalisten des Wettbewerbs für Early-Stage-Startups aus ganz Europa pitchen auf der Konferenz um 15.000 Euro Preisgeld. Beim Wettbewerb gibt es die drei Kategorien Digital Health, Internet of Things und Mobility.

Veranstaltet wird der Pitch von Get Started, der Startup-Initiative des Digitalverbands Bitkom und von SAP, Here, Visa Europe Collab und Pfizer.

Hub-Conference im Überblick

Datum und Ort:

22. November 2016

Station, Berlin

Themen:

Artificial Intelligence

Biotech

Fintech

Digitale Transformation

Intelligente Mobilität

Digital Cities

Tickets:

Jetzt Ticket für die Hub-Conference sichern!