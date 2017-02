Digitale Transformation: 20 empfehlenswerte Blogs für CIOs, CEOs und CDOs

Der Begriff „Digitale Transformation“ berührt neben Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung und Geschäftsmodell viele weitere Bereiche. Wir empfehlen euch einige lesenswerte Blogs zum Thema.

Von den Besten lernen: Blogs zum Thema Digitale Transformation

Die Digitalisierung von Unternehmen und die Digitale Transformation sind Buzzwords, die uns nicht erst seit gestern beschäftigen. Mittlerweile gibt es kaum einen Konzern ohne Chief Digital Officer (CDO) oder Chief Innovation Officer (CIO), und auch ein Blog zu diesem Themenkomplex gehört wie auch bei vielen Unternehmensberatungen zum guten Ton.

Die entsprechenden Unternehmens-Blogs sind stets auch ein Marketinginstrument, aber dennoch bieten einige Firmen wertvolle Einblicke in die Praxis, von denen KMU sowie Entscheider aus großen Unternehmen profitieren können. Immerhin handelt es sich bei digitaler Transformation um einen Prozess, der nicht einfach von selbst abläuft, sondern den Unternehmen gut planen sollten. Dazu finden sich bei t3n bereits viele Artikel, die bei der Planung des Transformationsprozesses helfen können, aber auch spezialisierte Blogs leisten hier wertvolle Hilfe. Eine Auswahl derartiger Blogs findet ihr im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge.

Axway The Digital Transformation Blog

Das englischsprachige Digital Transformation Blog wird von dem global agierenden Unternehmen Axway betrieben. Auch wenn der Fokus auf der Healthcare-Branche liegt, findet ihr hier neben allgemeinen Nachrichten aus dem Bereich Digitalisierung auch die neuesten Trends und erhaltet Einblicke in Themen wie „Integration“, „agile Arbeitsansätze“ oder auch „Digitale Transformation im Gesundheitssektor“. Die Texte sind in der Regel recht kurz gehalten, bieten aber jeweils einen schnellen Einstieg in diverse Bereiche der Digitalisierung.

Beispiele für Artikel

Digital Trends

Digital Trends ist ein englischsprachiges Blog der Beratungsfirma Centric Digital, die sich darauf spezialisiert hat, traditionelle Unternehmen auf dem Weg ins digitale Zeitalter zu begleiten. Im Blog findet ihr nicht nur viele Tipps für eine erfolgreiche digitale Transformation, sondern auch einige interessante Fallbeispiele.

Beispiele für Artikel

Cisco Digital Transformation Blog

Auch bei Cisco mangelt es nicht an einem thematisch passenden Blog. Tatsächlich sind sowohl das englischsprachige Digital Transformation Blog als auch Deutschland Digital empfehlenswert. Der Fokus des englischsprachigen Blogs liegt auf der Vorstellung innovativer Unternehmen sowie Maßnahmen zur Durchführung der digitalen Transformation.

Beispiele für Artikel

Digitalist Magazine (SAP)

Hinter dem Digitalist Magazine steckt zwar SAP, aber das Blog bietet dennoch englischsprachige Artikel. Das Digitalist Magazine ist zwar nicht auf Digitale Transformation spezialisiert, aber ihr findet hier viele interessante Artikel zum Thema. Viele der Beiträge haben einen starken Praxisbezug und decken Bereiche wie Unternehmenskultur, Prozessplanung, aber auch unterschiedliche Branchen wie den Einzelhandel oder den Bankensektor ab.

Beispiele für Artikel

Dprism Digital Transformation Blog

Das Digital Transformation Blog von Dprism bietet englischsprachige Beiträge, die von einer Beratungsfirma veröffentlicht werden, die sich der Transformation von Geschäftsmodellen verschrieben hat. Neben News und Analysen finden sich auch diverse nutzwertige Artikel beispielsweise zu agilen Geschäftsprozessen, kundenzentrierten Ansätzen und Sicherheit.

Beispiele für Artikel

Ericsson Networked Society Blog

Networked Society wird von Ericsson betrieben und bietet englischsprachige Beiträge von einem Unternehmen, das versteht, worauf es bei Geschäftsmodellen für eine vernetzte Gesellschaft ankommt. Das Blog deckt unterschiedliche Bereiche der digitalen Transformation ab und vergisst dabei nicht den Standpunkt der Kunden.

Beispiele für Artikel

Forrester Blog

Auch Forrester hat der digitalen Transformation einen Blog-Bereich eingeräumt. Im Rahmen der unternehmenseigenen Marktforschung und Beratungstätigkeit hat das Unternehmen regelmäßig mit dem Thema Digitalisierung zu tun und teilt einige Erfahrungen aus dem Geschäftsalltag. Das Blog richtet sich in erster Linie an CIOs und bietet dabei Artikel, die sich direkt in Maßnahmen umsetzen lassen.

Beispiele für Artikel

Hootsuite Blog

Die Social-Media-Analysten von Hootsuite widmen in ihrem englischsprachigen Unternehmensblog der digitalen Transformation immer mal wieder Artikel, in denen Experten Einblicke in ihr Wissen rund um die Digitalisierung geben. Außerdem findet ihr hier auch Fallbeispiele aus erster Hand – oft geht es natürlich um den Teilbereich Social Media.

Beispiele für Artikel

Informatica Blog

Als Anbieter von Datenmanagement-Lösungen in der Cloud und im lokalen Netzwerk widmet sich Informatica auch in dem englischsprachigen Unternehmensblog hauptsächlich diesem Teilbereich der digitalen Transformation. Allerdings finden sich auch Beiträge zu anderen Teilbereichen sowie Ratschläge rund um die Digitalisierung für Führungskräfte.

Beispiele für Artikel

Management Circle Themen-Blog Digitalisierung

Der Management Circle bietet Seminare, Konferenzen und andere Veranstaltungen zum Themenkomplex Digitalisierung an. Das zugehörige Themen-Blog Digitalisierung deckt ein entsprechend breites Spektrum ab und richtet sich an einen Mix aus unterschiedlichen Branchen. Die deutschsprachigen Artikel bieten eine erfrischende Mischung aus„soften“ und komplexen Themen.

Beispiele für Artikel

Microsoft Blog

Microsoft widmet sich nicht nur in einem entsprechenden Blog dem Thema Digitale Transformation. (Bild: Microsoft)

Das Schwergewicht Microsoft hat sich ebenfalls der digitalen Transformation verschrieben und propagiert die Digitalisierung nicht nur in einem entsprechenden Blog, sondern hat das Thema umfassend in den eigenen Webauftritt verwoben. So findet sich beispielsweise eine Landingpage, die einen Haufen visuell aufwendig gestalteter Fallbeispiele zur digitalen Transformation aus unterschiedlichen Branchen bietet. Darunter finden sich Unternehmen wie Rolls Royce, ThyssenKrupp und Real Madrid.

Beispiele für Artikel