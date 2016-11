Digitale Transformation: Dieses Event holt Frank Thelen, den Amazon-Deutschland-Chef und viele mehr auf die Bühne

Anzeige

Zum ersten Mal bringt der Tag der Digitalen Wirtschaft NRW Startups, Mittelstand und Industrie zusammen und bietet neben einem umfangreichen Programm auch eine Award-Verleihung.

DWNRW-Summit: Umfangreiches Konferenz-Programm

Am 25. November findet auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zollverein in Essen zum ersten Mal der DWNR-Summit statt. Die Premiere des Digitalgipfels bringt die Akteure aus den Bereichen Startup, Mittelstand und Industrie zusammen und bietet ihnen ein informatives und unterhaltsames Programm mit vielen hochkarätigen Panelgästen.

Die digitale Transformation ist dabei das übergreifende Thema des ersten Tages der Digitalen Wirtschaft und zieht sich durch alle Panels, Talks, Pitches und Präsentationen mit spannenden Einblicken, neuen Perspektiven und richtungsweisenden Impulsen.

Investor Frank Thelen wird auf dem DWNRW-Summit sein.

Für die Keynote konnte Christopher Burghardt, neuer „Head of Policy and Communications“ von Uber gewonnen werden, der in seiner neuen Funktion erstmals in Deutschland spricht. Der ausgewiesene Strategie-Experte stimmt die Gäste mit seinem Impuls-Vortrag und seinem visionären Blick in die Zukunft digitaler Kommunikationsstrategien auf einen ereignisreichen Tag ein.

Neben vielen anderen Rednern spricht Ralf Kleber, Deutschland-Chef von Amazon, über digitale Zukunftsstrategien für Unternehmen. Claudia Nemat, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom, lotet die Chancen der Digitalisierung im Bereich der Kundenbindung aus. Ebenfalls mit dabei: Philipp Kriependorf (auxmoney), Stephan Gemkow (Franz Haniel & Cie), Gisbert Rühl (Klöckner & Co SE), Oliver Hermes (WILO SE) und viele andere. Zwei Bühnen laden parallel zu Information, Inspiration und Interaktion ein. Zudem wartet eine Startup-City darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden und weitere Startup-Module sorgen für einen spannenden Rahmen.

Innerhalb dieser wird beispielsweise Frank Thelen die Rolle des Hosts bei den DWNRW-Battles übernehmen. Seine kritischen Nachfragen lassen die Kandidaten in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ regelmäßig zittern, beim DWNRW-Summit werden ihm die Finalisten des DWNRW-Battle Rede und Antwort stehen. Dafür haben sie genau fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten, um das Publikum für sich zu gewinnen, denn: Die Besucher des DWNRW-Summit entscheiden per Live-Voting. Der Sieger kann sich über ein Fördergeld in Höhe von 5.000 Euro freuen, das der Initiativkreis Ruhr zur Verfügung stellt.

DWNRW-Award zeichnet innovative Digital-Lösungen aus

Auf dem Networking-Programm für den Abend steht unter anderem das Gründerpokern.

Ein weiterer Förderpreis erwartet den Gewinner beim DWNRW-Award, der als abendlicher Höhepunkt des DWNRW-Summit in Anwesenheit von Wirtschaftsminister Garrelt Duin verliehen wird. Für die Kategorie Startup stellt die NRW.Bank das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, beim DWNRW-Award in den Kategorien Mittelstand und Konzern handelt es sich um Anerkennungspreise. Der DWNRW-Award, der seit 2014 verliehen wird, bildet den krönenden Abschluss des offiziellen Programms und führt über in das anschließende Abend- und Networking-Programm mit DJ Phil Fuldner, Gründerpokern und vielen Möglichkeiten zum ungezwungenen Austausch. Ganz im Sinne einer neuen Vernetzungsplattform, die die dynamische Digitalbranche mit dem DWNRW-Summit nun auch in Nordrhein-Westfalen bekommt und bei der die Herausforderungen der Digitalen Transformation den ganzen Tag über greifbar werden.

Der erste DWNRW-Summit im Überblick

Datum und Ort:

25. November 2016, 10 bis 22 Uhr

Weltkulturerbe Zollverein, Essen

Themen:

Digitale Transformation

Digitale Wirtschaft

Tickets:

