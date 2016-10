Woran digitale Transformation oft scheitert

Die digitale Transformation ist für viele Unternehmen nicht einfach – mit einigen Tipps aber liegen weniger Stolpersteine auf der Strecke.

Dietmar Schantin vom Institute for Media Strategies hat auf der eZ Conference einen Vortrag rund um die größten Stolperfallen bei der digitalen Transformation gehalten. Vom kleinen Mittelchen bis zur großen Umstrukturierung – es kommt auf vieles an.

Viele Unternehmen, die die digitale Transformation angehen, betrachten nicht das große Ganze. Schantin sagt, jedes Unternehmen müsse eine Vision schaffen, die zeigt, wo es hingehen soll. Was ihn zum nächsten Punkt bringt: Es muss klar sein, warum die digitale Transformation im Unternehmen angegangen wird. Mitarbeiter müssen mitgenommen werden. Eine starke Vision ist viel wert, als Beispiel gibt er Walt Disney mit seinem Claim „We Make People Happy“ an.

Digitale Transformation braucht Ressourcen

Die digitale Transformation könne der Teilzeitmitarbeiter mal eben nebenbei machen? Mitnichten. Falsche Prioritäten sind laut Schantin ein großes Problem und auch wenn es schwierig ist, jemanden zu finden, der gleichzeitig nicht zu viel zu tun und richtig für solch ein großes Projekt ausgebildet ist, sollte man genug Zeit investieren, den richtigen Mitarbeiter zu finden.

Neben richtigen Prioritäten fehlt es an vielen Stellen auch an der richtigen Struktur. Es funktioniert nicht, sich von jedem Bereich des Unternehmens den digitalen Teil rauszupicken.

Tools wandeln sich nicht mit

Wichtig ist für Schantin auch, dass Unternehmen in die richtigen Tools für ihre Mitarbeiter investieren. Es ist nicht möglich, weiter mit Software zu arbeiten, die etliche Jahre alt ist. Denn oftmals entwickelt diese sich nicht passend zum Unternehmen mit. Als Beispiel nennt Schantin die digitale Transformation des Telegraph. Vor vielen Jahren haben die Mitarbeiter dort die Print-Texte in das Online-System kopiert und vice versa – weil die getrennten Systeme nicht miteinander verbunden waren.

Einer der wichtigsten Punkte für Schantin: Ohne die richtigen Leute in den richtigen Positionen geht nichts. Es funktioniert laut ihm nicht, Kompromisse einzugehen, weil derjenige das ja noch lernen könne. Kompromisse würden viel zu oft gemacht, meint Schantin. Mitarbeiter brauchen eine klare Haltung. Und Unternehmen, so Schantin zuletzt, müssen mehr Budget für passende Mitarbeiter-Fortbildung in dem Bereich einplanen. Fortbildung im fachlichen Bereich des jeweiligen Mitarbeiters ist wichtig, es fehlt aber oft an zusätzlicher Fortbildung zu Themen wie der digitalen Transformation.