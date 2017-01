Digitale Werbung erfolgreich machen: Die d3con zeigt, wie das funktioniert

Anzeige

Die d3con geht ins siebte Veranstaltungsjahr und bringt große Neuerungen mit: Es gibt ein neues Veranstaltungskonzept und eine neue Location mit mehr Platz.

d3con University: Von Experten lernen

Die am 13. und 14. März in Hamburg stattfindende d3con 2017 erstreckt sich erstmalig auf zwei Veranstaltungstage und findet im Beach Hamburg (d3con University) und im CinemaxX Hamburg-Dammtor (Fachkonferenz) statt.

Die unter dem Motto „Programmatic Advertising – auf dem Weg zum Marketing-Mainstream“ stehende Fachtagung startet in diesem Jahr mit der d3con University. Das neue Format ist am Vortag der eigentlichen Konferenz anberaumt und wendet sich vor allem an Marketing- und Mediaentscheider aus werbetreibenden Unternehmen und Agenturen, die ins Programmatic Advertising einsteigen bzw. sich auf diesem Zukunftsfeld weiterbilden wollen. Auf verschiedenen Beaches der Beachvolleyballhalle finden praxisnahe Workshops und Seminare mit Branchenexperten statt, bei denen die Vermittlung grundlegenden Fachwissens rund um die Themenschwerpunkte Programmatic Advertising und Marketing-Automation sowie Hands-On-Praxistipps im Fokus stehen.

d3con Konferenz: Nationale und internationale Top-Speaker

Der zweite Veranstaltungstag gehört der klassischen d3con Konferenz, auf der sich über 100 nationale und internationale Speaker von führenden werbetreibenden Unternehmen, Publishern und Vermarktern, Agenturen und Technologiedienstleistern ein Stelldichein geben. Sie diskutieren die aktuellen Themen der digitalen Werbebranche und geben Ausblicke auf die weitere Entwicklung. Drei parallele Programmschienen bieten hier in abwechslungsreichen Sessions eine große Bandbreite an Spezialthemen von A wie Adblocker bis Z wie Zukunft für Publisher.

Mit der Ausweitung auf zwei Tage wollen die Veranstalter dem Thema Programmatic Advertising mehr Raum verschaffen. Nachdem die Veranstaltung 2011 zum ersten Mal ausgerichtet wurde, hatte sie im letzten Jahr rund 1.500 Teilnehmer.

Einen Überblick über das geplante Programm bietet die Website der d3con. Ihr seid interessiert an einem Ticket für die d3con? Sichert euch ein Ticket über unseren Link, um einen Rabatt zu bekommen.

Die d3con im Überblick

Datum und Ort:

13. bis 14. März 2017

Hamburg

Themen: