„DigitalpaktD“: Schulen sollen endlich alle Computer und WLAN bekommen

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber offenbar nicht: Die Bundesbildungsministerin will, dass bis 2021 alle Schulen mit Computern und WLAN ausgerüstet werden.

WLAN und Computer für 40.000 Schulen

Die Digitalisierung hat offenbar einen großen Bogen um deutsche Schulen gemacht. Noch immer soll es in vielen Schulen an der nötigen Ausstattung fehlen, um Schülern den Umgang mit Computern oder das Programmieren beizubringen. Jetzt hat sich die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka des Themas angenommen. Sie will, dass bis zum Jahr 2021 alle rund 40.000 Schulen in Deutschland eine Breitbandverbindung erhalten. Außerdem sollen die Bildungseinrichtungen mit WLAN und Computern ausgerüstet werden, wie die Bild am Sonntag (BamS) berichtet.

Auch deutsche Schulen sollen jetzt flächendeckend mit WLAN und Computern ausgerüstet werden. (Foto: Shutterstock)

Das Projekt zur Digitalisierung von Schulen in Deutschland soll unter dem Namen „DigitalpaktD“ umgesetzt werden, was schon auf eine Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern hindeutet. Der Bund will in den kommenden fünf Jahren fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Die Länder sollen im Gegenzug dafür sorgen, dass sie geeignete Lehrer für den Unterricht ausbilden und einstellen, dass Unterrichtskonzepte erarbeitet und umgesetzt werden und Wartung und Betrieb der digitalen Infrastruktur gewährleistet wird.

WLAN für gute Bildung im 21. Jahrhundert

Der Digitalpakt soll dafür sorgen, dass Schüler digital lernen und arbeiten können. Die Schulen sollen durch die Ausstattung mit Computern und WLAN „das richtige Werkzeug für gute Bildung im 21. Jahrhundert“ an die Hand bekommen, wie Wanka gegenüber der BamS sagte. Damit der Plan umgesetzt werden kann, wird aber die Zustimmung der Bundesländer benötigt, denn die sind in Deutschland für die Schulpolitik verantwortlich. Eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Bildung ist eigentlich sogar untersagt, das Verbot gelte laut Wanka aber nicht auf dem Gebiet der Informationstechnik.

