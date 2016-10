Display kaputt? So kannst du dein iPhone-6-Display austauschen!

Anzeige

Um dir die Reparatur deines iPhone-6-Displays zu vereinfachen, haben die Techniker der Tec InStore fünf Profitipps für eine Selbstreparatur zusammengestellt:

Jeder kennt die Situation, da ist man für einen Moment unaufmerksam und das geliebte iPhone gleitet einem aus den Fingern. Neben Wut und Frustration schwindet bei der Begutachtung des Ergebnisses meist auch im selben Moment die Hoffnung, das Gerät noch retten zu können. Oftmals befinden sich auf dem Display tausend kleine Haarrisse und Funktionalitäten sind beeinträchtigt.

Im Internet stößt du auf eine Vielzahl von Reparaturdienstleistern. Doch des Öfteren scheint eine Lösung durch hohe Kosten, lange Wartezeiten oder die Findung eines Dienstleisters in deiner Nähe ferner als erwartet. Alternativ besteht die Möglichkeit der Selbstreparatur. Um dir den Prozess zu vereinfachen, haben die Techniker der Tec InStore fünf Profitipps für eine Selbstreparatur zusammengestellt:

Welches Ersatzdisplay kaufen?

Am Anfang stellt sich die Frage, welches Ersatzdisplay du kaufen solltest. Dabei kannst du aus einer Vielzahl von Anbietern mit unterschiedlichen Preisen wählen und solltest auf folgende Qualitätsindikatoren achten:

A+++

optische Merkmale: weiß ist nicht gleich weiß, einige Displays sind eher cremefarben

Kundenrezensionen

Displays austauschen: 5 Profitipps für die Selbstreparatur deines iPhone 6

Hast du das Display zuhause, kann es auch schon losgehen. Aber Achtung: So komisch es sich anhört, bevor du mit der Reparatur beginnst, solltest du dich erden, um möglichst keine elektronischen Bauteile durch eine elektrostatische Entladung zu beschädigen. Das kannst du machen, indem du kurz den Wasserhahn oder die Heizung anfasst. Aber nun zu unseren 5 Tipps.

1. Schrauben sortieren!

Ein iPhone besteht aus mehr als 15 verschiedenen Schrauben. Da ein Großteil davon für das menschliche Auge gleich aussieht, solltest du auf die Reihenfolge der Schrauben achten. Eine zu lange Schraube an der falschen Stelle kann das Gerät irreparabel beschädigen!

2. Hebelwerkzeug unten ansetzen!

Bei allen iPhone Modellen verlaufen die Displaykabel am oberen Bildschirmrand. Daher dürfen Plektren nur unten oder an den Seiten angesetzt werden. Die obere Seite wirkt wie ein Scharnier. Sobald das Display an der Unterseite etwa einen Zentimeter geöffnet ist, kannst du es minimal nach unten ziehen und aufklappen. Beachte, dass du das Display nur maximal 90 Grad aufklappen solltest!

3. Akku abklemmen!

Bei jedem Displaywechsel ist darauf zu achten, dass der Akku als erste elektronische Komponente abgeklemmt und als letzte Komponente beim Zusammenbauen wieder angeklemmt wird. Das Lösen oder Verbinden von Steckern und Kabeln kann bei einem verbundenen Akku (auch bei ausgeschaltetem Gerät) zu Kurzschlüssen führen und Bauteile beschädigen.

4. Erst Displayfunktionen testen, dann montieren!

Jedes neue Display sollte möglichst vor der Komplettmontage erst mal ohne Anbauteile am Gerät getestet werden. Dadurch, dass viele Anbieter keine Originalersatzteile verwenden, kann es vorkommen, dass die Ersatzdisplays Fehlfunktionen aufweisen. Deshalb solltest du das neue Display vor dem Schließen des Gerätes erst anklemmen und auf folgende Gegebenheiten überprüften (Achtung, nicht vergessen, den Akku kurzzeitig wieder anzuklemmen, sonst hat dein Gerät keinen Strom):

Das Bild sollte gleichmäßig ausgeleuchtet sein.

Es sollten keine Pixelfehler (schwarze Punkte), hell leuchtende Punkte oder Flecken vorhanden sein.

Das Display sollte nicht zu leicht Schlieren bilden.

Der Touch sollte in allen Bereichen des Displays funktionieren.

Wenn du diese Tests durchführst, sparst du dir Zeit und Nerven.

5. Funktionalitäten beibehalten!

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Home-Button des alten Displays im neue Display übernommen wird, da dies zwingend notwendig ist, damit der Fingerabdrucksensor wie gewohnt funktioniert. Dies ist nur dann gegeben, wenn der Original-Home-Button zum Mainboard passt.

Handelt es sich um ein schwarzes Ersatzdisplay, bietet es sich an, den kleinen weißen Schnipsel, der sich im Originaldisplay befindet, für das neue Display zu übernehmen, falls beim Ersatzdisplay keiner im Lieferumfang enthalten ist. Dieser kann den Helligkeitssensor unterstützen und verhindert das ungenaue Messen der Umgebungshelligkeit.

Kleiner Tipp: Wenn das Betriebssystem deines Gerätes älter ist, gemeint sind alle Vorversion von 9.2.1, kann es sein, dass du nach dem Neustart des Gerätes keinen Empfang hast. Diesen Fehler behebst du, indem du im Menüfeld „Datum & Zeit“ das Ursprungsjahr 1970 auf das heutige Datum einstellst oder dein iPhone mit iTunes verbindest.

Am Ende solltest du eine Geräteprüfung mit Hilfe der Sprachmemo-App durchführen. Dabei können eine Vielzahl von Funktionen getestet werden:

Mikrofon

Hörmuschel

Lautsprecher

Annäherungssensor

Kopfhörerbuchse

Sollte es zu Problemen während der Reparatur kommen oder du traust dir die Selbstreparatur nicht zu, bietet Tec Instore die Lösung:

Tec Instore versteht sich als dein Ansprechpartner, wenn es um Probleme und Lösungen rund um Smartphones, Tablets, Laptops und PCs geht. Dazu steht ein kompetentes Serviceteam für dich bereit. Ziel ist es, den Kunden einen transparenten Service für alle führenden Marken zu bieten – und das sofort vor Ort in deinem Media Markt oder Saturn.

Alle Leistungen, Preise und Standorte findest du hier