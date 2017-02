Distributed Commerce: Einkaufen in Blogs und sozialen Netzen

Shopping am Handy kann nerven. Man braucht oft einfach zu lang, um ans Ziel zu kommen. Sandro Spiess erklärt, wie Distributed Commerce das ändert und warum mobiles Shopping dadurch leichter wird.

Distributed Commerce: Ist das nicht ein alter Hut?

Immer häufiger können Kunden Produkte direkt dort kaufen, wo sie sie entdecken – zum Beispiel auf Blogs , in Messengern, bei Streaming-Diensten oder sozialen Netzwerken wie Facebook, Pinterest oder Twitter. Käufer können dort direkt bezahlen und werden dafür nicht erst auf einen externen Online-Shop weitergeleitet. Das ist einfacher und schneller als bisher. Die Idee dahinter: Wenn der Kunde nicht zum Shop will, kommt der Shop eben zum Kunden. Das ist umso wichtiger, je mehr Menschen mobil im Internet unterwegs sind. Denn jeder vermiedene Klick auf dem Smartphone steigert bekanntlich die Conversion Rate.

Ganz neu ist der Rummel um Distributed Commerce natürlich nicht. Das ist ein bisschen so wie bei Virtual Reality: Seit zig Jahren wurde darüber debattiert, aber wirklich passiert ist in der Zeit eben wenig. Erst als Oculus, Sony und Co. die ersten kommerziellen Brillen auf den Markt brachten, kam der Ball ins Rollen. Auch in Sachen Distributed Commerce geht es jetzt erst richtig los. Noch ist der Buy-Button oder die Anzeige mit Link zum Shop der Status Quo im Netz.

Distributed Commerce – manchmal auch als Everywhere Commerce unterwegs – ist aber viel eleganter und zuvorkommender, weil er willige Käufer nicht erst auf eine andere Seite schickt, sondern den Kauf an Ort und Stelle ermöglicht. Bilder, Posts, Anzeigen und News werden „shoppable“.

Kurzer Kaufprozess ist bares Geld wert

Ein kürzerer Kaufprozess ist bares Geld wert. Und gerade auf Handys können Weiterleitungen und umständliche Bestellprozesse unheimlich nerven: Wer auf dem Smartphone erst eine neue Website öffnen muss, bricht den Kauf oft ab. Dabei gehen hierzulande immer mehr Menschen vor allem damit online. 2016 war die Nutzungsdauer auf mobilen Geräten erstmals höher als die auf dem Notebook. Gute zwei Drittel der deutschen Internetnutzer gehen am liebsten mit dem Handy ins Netz – vor allem, um zu kommunizieren (39 Prozent) und um Medien zu konsumieren (25 Prozent – inklusive Facebook, Twitter & Co). Weil das vor allem in Apps stattfindet, nicht etwa im Browser wie am Desktop oder auf dem Laptop, wird es immer wichtiger, diese User direkt in ihren Lieblings-Apps, zum Beispiel den diversen Social-Media-Plattformen, anzusprechen und ihnen dort den Kauf von Produkten so leicht wie möglich zu machen.

Das Potenzial für den Verkäufer ist dabei riesig. So arbeitet beispielsweise der Ticketanbieter Eventbrite in den USA mit Facebook zusammen und ermöglicht dort den nahtlosen Ticketkauf in den Facebook- und Events-by-Facebook-Apps des Unternehmens. Die ersten Ergebnisse dieses Pilotprojekts sprechen eine deutliche Sprache: Wenn User Tickets direkt in der App kaufen können, ohne erst zum Ticketshop auf Eventbrite umgeleitet zu werden, verdoppelt sich die Konversionsrate.