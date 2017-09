Kommt und feiert mit uns auf der dmexco-Party von Ryte und t3n!

Auf der gemeinsamen Standparty von Ryte und t3n lasst ihr die Strapazen eures dmexco-Tags hinter euch und genießt den Abend bei kühlem Bier, leckeren Snacks und saftigen Beats.

Messebesuche sind kein Kindergeburtstag: Wenn sich Online-Marketer aus aller Welt auf der dmexco treffen, schmerzen am Ende des Tages nicht selten die Füße. Doch was tun am wohlverdienten Feierabend? Am 13. September hätten wir da eine Idee: die legendäre Standparty von Ryte (ehemals OnPage.org) und t3n! Zur Feier der neuen Marke Ryte wird es in diesem Jahr besonders heiß hergehen. Wir garantieren einen unvergesslichen Abend und das ideale Warm-up für das OMClub Anniversary 2017!

Was erwartet euch? Die Party für alle Online-Marketer! Gekühltes, original bayerisches Bier, prickelnder Sekt und der „Ryte Drink” sorgen für Erfrischung. Für alle hungrigen Online-Marketer sind außerdem leckere Snacks vorbereitet. Erstklassige Musik und unser Superhero-Networking-Team sorgen für die richtige Stimmung! Ihr könnt euch außerdem auf einige einzigartige Überraschungen gefasst machen!

Was sollt ihr mitbringen? Gute Laune und the Ryte party mood! Also kommt unbedingt vorbei und bringt eure Kollegen, Freunde und Geschäftspartner mit.

Wir freuen uns auf Euch!

Der Ryte & t3n Booth Bash auf der dmexco im Überblick

13. September ab 18:30 Uhr

Halle 7.1, Stand A011

Getränke und Snacks for free

Jetzt als Teilnehmer anmelden!

Du bist dabei, wenn wir auf der dmexco gemeinsam mit Online-Marketern aus aller Welt feiern? Dann gib uns doch gerne in der offiziellen Facebook-Veranstaltung Bescheid!

