Docker-Container in der Menüleiste: Mit Captain behältst du den Überblick

Captain nistet sich in der Menüleiste ein. (Screenshot: Captain)

Bei mehreren gleichzeitigen Projekten kann die Übersicht über die lokalen Docker-Container schon mal abhanden kommen. Captain will Abhilfe schaffen.

Bei mehreren parallelen Kundenprojekten mit Docker sammeln sich schon mal einige Container an. Das kleine Menüleisten-Tool namens Captain für den Mac will euch dabei helfen, die Übersicht zu behalten und kann auch direkt einige Aktionen mit den Containern ausführen.

Habt ihr das kostenlose Tool von der Anbieter-Website heruntergeladen und installiert, könnt ihr mit einem Klick auf das Icon in der Menüleiste direkt alle Container sehen, die laufen oder gestoppt sind. Container werden automatisch gegliedert, wenn die Namen mehrere Bindestriche enthalten.

Captain kann Container per Klick stoppen, starten und mehr

Captain bringt Übersicht in deine Docker-Container. (Screenshot: Captain)

Mit unterschiedlichen Tastenkombinationen lassen sich die Container stoppen, pausieren, starten oder im Browser öffnen, wenn im Projekt eine passende URL definiert ist. Auch praktisch: Statt den Weg über das Terminal zu gehen, könnt ihr auch direkt die IDs der Container kopieren.

Per Control+Klick lässt sich ein Container also direkt stoppen, per Command+Klick wird er im Browser geöffnet. Mit Shift+Klick lässt sich ein Container pausieren.

Mit Captain ist es also beispielsweise ganz einfach möglich, zwischen den unterschiedlichen Webservern unterschiedlicher Projekte zu wechseln, ohne den Weg über das Terminal nutzen zu müssen.

Du weißt mit Containern noch nichts anzufangen? In diesem Artikel erklären wir dir, was du über die Technologie, für die Captain gedacht ist, wissen musst.

via www.producthunt.com