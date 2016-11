Diese KI hat den Trump-Sieg vorhergesagt – und die drei US-Wahlen zuvor ebenfalls

Schon Ende Oktober 2016 hat eine künstliche Intelligenz den Sieg von Donald Trump in den US-Wahlen vorhergesagt. Zu dem Zeitpunkt zeigten die meisten Umfragen ein ganz anderes Bild.

Trump-Sieg vorhergesagt: Das steckt hinter Mog-IA

Am 28. Oktober 2016 berichtete der US-Nachrichtensender CNBC erstmals von Mog-IA, einem KI-System des indischen Erfinders und Serienunternehmers Sanjiv Rai. Während die Umfrageergebnisse zu dem Zeitpunkt auf einen Sieg von Hillary Clinton schließen ließen, sagte Mog-IA einen Wahlsieg von Donald Trump voraus. Wie wir jetzt alle wissen, hatte die Software damit recht. Die künstliche Intelligenz hat demnach, sofern Rais Angaben zur bisherigen Trefferquote stimmen, zum vierten Mal in Folge den späteren Sieger einer US-Wahl korrekt vorhergesagt.

Das System existiert seit 2004 und soll seitdem immer besser darin werden, Wahlergebnisse anhand der Stimmung im Netz vorherzusagen. Laut Rai nutzt Mog-IA dazu öffentlich verfügbare Daten von Plattformen wie Google, Facebook, Twitter und Youtube. Leider ist nicht bekannt, wie genau der zugrundeliegende Algorithmus arbeitet. Klar ist allerdings, dass das System letztlich auch misst, wie viele Menschen sich online über einen Kandidaten unterhalten.

Mog-IA: Das KI-System hat Trump schon früh als Sieger gesehen. (Foto: dpa)

Social-Media-Analyse als Ersatz für Umfragen?

Vor allem von Twitter wissen wir, dass hier auch Bots zum Einsatz kamen, um für die beiden US-Präsidentschaftskandidaten zu werben. Vor allem viele Pro-Trump-Bots soll es laut einer Untersuchung des Oxford-Professors Philip Howard gegeben haben. Wie genau ein System wie Mog-IA mit einer solchen Verfälschung der Daten umgeht, bleibt unklar. Dass sich soziale Netzwerke auch zur Speisung von Vorhersagemodellen nutzen lassen, hat aber beispielsweise auch Nicholas Beauchamp, ein Assistenzprofessor für politische Wissenschaften an der Northeastern University, in seiner Arbeit „Predicting and Interpolating State-level Polls using Twitter Textual Data“ belegt.

Mit zunehmender Durchdringung unserer Gesellschaft durch die sozialen Medien erscheint es nur logisch, dass sich aus den unzähligen öffentlich verfügbaren Daten auch Vorhersagen über Wahlen treffen lassen. Ob sie auf absehbare Zeit ein Ersatz oder zumindest ein zusätzliches Werkzeug für Umfrageinstitute werden können, bleibt jedoch abzuwarten. Potenzial steckt hinter der Technologie auf jeden Fall. Bei einer flächendeckenden Nutzung für Wahlprognosen könnten sich daraus aber auch neue Möglichkeiten zur Manipulation entwickeln.

Ebenfalls interessant: Der Trump-Sieg ist ein Rückschlag für das Silicon Valley.